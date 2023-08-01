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花蓮婦遇詐險失100萬！警勸阻匯款無效　請丈夫帶她回家

▲婦人臨櫃匯鉅款遭機警行員請來員警勸阻。（圖／新城警分局提供，下同）

婦人臨櫃匯鉅款遭機警行員請來員警勸阻。（圖／新城警分局提供，下同）

記者王兆麟 ／花蓮報導

花蓮新城分局北埔派出所日前接獲郵局報案，表示一名婦人欲匯新台幣100萬元，但不說明匯款原因堅持匯款，深怕是遇到詐騙，希望警方到場處理。

員警到現場後向李姓婦人表示關切，但婦人不願意配合，警方於是查詢婦人欲轉帳之帳號，竟發現該帳戶為警示帳戶，警方立即與婦人溝通，只是她仍不相信警方所說，並表示不需要警方協助，現場員警怕婦人鉅款遭詐騙集團騙走，於是再通知所長也前來協助。

▲婦人臨櫃匯鉅款遭機警行員請來員警勸阻。（圖／新城警分局提供，下同）

員警最後請出婦人先生出面將婦人帶回家。

婦人表示自己只是做正當的投資，並無被詐騙之情事，所長進一步詢問是何種投資理財，但婦人卻不願意多說，至此，所長已肯定婦人是遇上詐騙了，於是立刻聯繫婦人丈夫到場，告知近期發生多起股票投資詐騙案件，提醒小心受騙上當，婦人見事已至此，才願意放棄匯款返家。事隔三日員警聯繫其丈夫，確認她已經放棄滙款投資的念頭。

新城警分局長吳思翰表示，詐騙案件層出不窮，若遇民眾懷疑遭遇詐騙，立即通報轄區警方到場，協助攔阻民眾被害款項，防止詐騙案件的發生；最後提醒民眾，如有遇疑似遭詐騙情形，請立即撥打165防詐騙諮詢專線或撥打110報案，以避免辛苦的血汗錢遭詐騙集團騙取。
 

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