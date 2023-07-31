竹市府力推深度小旅行　3路線一睹舊城文史與香山之美

▲「吃吧舊城！理想餐桌永續購物學」。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

新竹市政府推廣觀光旅遊不遺餘力！繼「舊城假日小旅行」及「青草湖樂NOW環湖趣」廣受旅客好評後，再推「新竹市小旅行」，以新竹製造為主題，推出「吃吧舊城！理想餐桌永續購物學」、「跑吧舊城！夢想製造機」及「玩吧香山！與山海共生的物產巡禮」3條精彩行程，帶領旅客感受舊城文史底蘊與香山之美，從早到晚、從城到海，感受竹塹夏日旅遊魅力！

新竹市長高虹安表示，市府團隊相當重視觀光產業發展，挹注許多觀光資源辦理多項大型藝文活動，並結合在地業者推出深度小旅行，打造優質旅遊環境。今夏「新竹市小旅行」以「新竹製造」為主題，結合舊城與香山城鄉之美，推出「吃吧舊城！理想餐桌永續購物學」、「跑吧舊城！夢想製造機」及「玩吧香山！與山海共生的物產巡禮 」等3條路線，盼透過輕鬆且深度旅遊，讓在地人重新認識新竹市，也讓旅客們看見這座城市發展文化以及歷史背景縮影。

新竹市政府城市行銷處表示，「吃吧舊城！理想餐桌永續購物學」行程從餐桌出發，帶領旅客看見飲食文化背後的土地紋理，同時了解傳統市場如何供給城市活力，邀集客家背景、西餐養成的在地主廚，結合新竹在地特色物產，精心設計「新竹Tasting Menu」，呈現出令人驚豔與創新的料理，不僅吃盡新竹從山到海的特色物產，更吃懂背後人文與環境紋理。

城銷處表示，「新竹製造｜跑吧舊城！夢想製造機」是去年廣受好評的舊城夜間散步路線加強版，避開夏季炎熱的上午，在涼爽的夜晚由酒吧主理人訴說東門市場的前世今生，感受其興衰起落與再生，走進「巷仔內」的酒吧店家，傾聽青年老闆的創業圓夢歷程，以美酒佐故事，一起為夢想乾杯。

城銷處說明，「新竹製造｜玩吧香山！與山海共生的物產巡禮 」將帶領旅人在午後時光，走進建於1928年、具有全台罕見全檜木搭建的古老海線車站「香山火車站」，見證香山過往作為林業集散地的興衰風華。接著前往纖碧爾啤酒廠，學習一顆麥芽如何透過發酵與啤酒花的作用，釀造出具有獨特風味的精釀啤酒，其中最不能錯過獨家的啤酒品飲教學，還有用啤酒Food Pairing九降風吹拂而成的香山烏魚子，在舌尖迸發味道組合。

「竹塹城到海之美邀您深度探索！」城銷處長林正光表示，新竹市從早到晚、從城到海都好玩，「小塹有約」是「新竹市小旅行」的品牌名稱，亦是「竹塹城」對遊客的邀請，透過行程讓新竹人更認識自己生活的土地、也讓外地旅客看見不一樣的新竹，3路線各場次於已上線開始報名( https://lihi3.cc/oQTA2 )，8月底起各週末皆有場次，持續至11月中，名額有限，售完為止。也可於城市行銷處( https://www.facebook.com/seeinghsinchu )及新竹市小旅行小塹有約( https://www.facebook.com/hsinchusqian )粉絲專頁瀏覽相關資訊，期待讓民眾這夏天在新竹市能有多元且深度的旅行回憶。