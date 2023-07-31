　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

美商場傳爆裂巨響！顧客「以為槍擊案」　數百人集體恐慌竄逃

▲▼加州一家大型購物中心驚傳巨大爆裂聲，數百人誤以為發生大規模槍擊，拔腿狂奔逃命。（圖／翻攝自推特／@skimasknoslump）

▲美國加州大洛杉磯地區一家購物中心驚傳巨大爆裂聲，數百人誤以為發生大規模槍擊，拔腿狂奔逃命。（圖／翻攝自推特／@skimasknoslump）

記者張寧倢／綜合外電報導

美國加州聖伯納迪諾郡（San Bernardino County）一家購物中心當地時間30日晚間7點左右出現一陣騷亂，有民眾聽見幾聲巨大爆裂聲響，誤以為有大規模槍擊案發生，數百人開始朝商場外面逃跑，現場充斥驚慌尖叫。警方隨後證實，商場並無活躍槍手。

加州當地媒體《內陸河谷日報》報導，位於安大略市的安大略米爾斯購物中心（Ontario Mills Mall）有顧客聽見幾起巨大爆裂聲後開始逃跑，瞬間引發數百人恐慌。社交媒體用戶上傳的兩段影片可見，事件疑似發生在商場的美食廣場，一大群人往外竄逃，而戶外區的顧客們也在逃離現場。

不過，警察部門隨後證實，警方已經對購物中心騷動做出應對，並且確認現場沒有任何活躍的槍手，商場很安全，仍然對公眾開放。但文中沒有提到是什麼發出爆裂聲引發恐慌。

幾名網友PO文分享，他們當時躲在各個商家門市裡。其中一人表示，「當時我們正在等待食物出餐，突然看到人們在商場奔跑，臉上表情帶著嚴重恐慌與恐懼。這是瘋狂的經歷，沒有人知道發生什麼事，但每個人都在試圖逃離那裡。」另一人則說，「那裡發生的事情是人們尖叫、哭泣，像踩踏事件一樣從商場跑到街上。這不可能是無緣無故的。」

ET快訊
快訊／李玟老公Bruce、2繼女「神情呆滯」　網炸鍋：來幹嘛
獨／棒棒堂男星「假交往詐3女250萬」　正妹護理師受害
接彫博案下場慘　冤保母泣：托育站長害死多少家庭！社會局回應了
史上第一遭！　北市2預售屋實登加註「無法依約完工」
快訊／甄妮女兒生日「成李玟忌日」！慟喊：不該跟我開這玩笑
蕭亞軒一開口哭到顫抖！　送別李玟「妳是我永遠的天后」
快訊／蔡英文確診休養7天　今快篩陰性
「卡努」暴風圈會更大！明恐發海警　各地變天時程曝
「汽車河」大量漂流！　北京暴雨重災

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

乘客被檢舉！美國航班飛一半被迫返航　警拆彈小組一開行李糗了

日本人妻「離奇陳屍」泰國飯店！　丈夫睡一旁卻稱：沒發現

美國野火一路狂燒「越過邊境」　加拿大急發撤離令

台女問路答謝給大禮！日人驚收「2張100台幣」　網：只好去台灣玩了

卡努直奔沖繩！旅客「擠爆那霸機場」排隊改航班　6.5萬人受影響

她到職3天果斷走人「一票人挺爆」　老闆離譜暴走行徑曝光

水上樂園「充氣溜滑梯」被吹到50m高空　父親重摔身亡3歲女送醫

美商場傳爆裂巨響！顧客「以為槍擊案」　數百人集體恐慌竄逃

中國步入「失落的30年」？高失業率引經濟泡沫化　專家：步日本後塵

搭火車度蜜月！新婚妻「上廁所失蹤」　夫調監視器崩潰：人間蒸發

黃豪平「難聽字眼」狠嗆陳芳語！　她委屈淚崩…他二度愧疚道歉

變臉師嗨跳JISOO開花舞　賣力演出吸引客人跟著跳

力桂英肚皮舞國際賽奪3金　九頭身比例被稱台版娜美！

《拳下》開戰！雙方過磅差8KG　李育昇鬼之閃躲3:0勝尼克星

世界警消運動會3金4銀　女警王令樺披國旗領獎

逮刺蝟偷吃西瓜心軟放走　隔天竟見2隻結伴來開嗑！

韓國遇路人暖心幫拍照　初學者秒變攝影奇才！

孫德榮送羅志祥生日大禮　「會比他早走」宣布：以前版權都給他！

父子遭砂石車兄弟檔暴打　他怒拿電鋸欲反擊被壓制

警抓檔車「排氣管非水平」　騎士喊冤：原廠非改管！

乘客被檢舉！美國航班飛一半被迫返航　警拆彈小組一開行李糗了

日本人妻「離奇陳屍」泰國飯店！　丈夫睡一旁卻稱：沒發現

美國野火一路狂燒「越過邊境」　加拿大急發撤離令

台女問路答謝給大禮！日人驚收「2張100台幣」　網：只好去台灣玩了

卡努直奔沖繩！旅客「擠爆那霸機場」排隊改航班　6.5萬人受影響

她到職3天果斷走人「一票人挺爆」　老闆離譜暴走行徑曝光

水上樂園「充氣溜滑梯」被吹到50m高空　父親重摔身亡3歲女送醫

美商場傳爆裂巨響！顧客「以為槍擊案」　數百人集體恐慌竄逃

中國步入「失落的30年」？高失業率引經濟泡沫化　專家：步日本後塵

搭火車度蜜月！新婚妻「上廁所失蹤」　夫調監視器崩潰：人間蒸發

電影遇疫情等5年開拍　林映彤作夢也在練「大叫驚醒」

管麟突爆初吻獻給黃薇渟！　她台上嚇呆「真實反應」黃豪平虧：活在古代嗎

柴柴散步躺著淡定躲雨　下秒颳大風「臉被吹歪」牠崩潰：夭壽喔

鬼月要來了！3星座8月職場「慎防小人」　這類人恐遭陷害

南投稅務出張所重開張　潮港城集團進駐讓歷史建築新生

8月新制明日上路一次看！禁用PLA免洗餐具、新青年購屋房貸開跑

高燒1週沒好轉！少女竟罹患「接吻病」　醫警告：肝功能恐受損

硬仗在即！強敵委內瑞拉火力凶猛　中華隊將派「怪投」應戰

洪水過後陸女家中「全是魚」　游來游去還跳起來拍水

Toyz黑料纏身仍翻紅　PTT揭「1能力太頂」根本流量怪物：可惜了

國際熱門新聞

深夜驚見路邊嬰兒車　她籲：千萬別下車

日氣象廳：卡努「完美閃台」　超狂路徑圖曝！

以為被生父拋棄　她尋親才知媽騙了20年

日氣象廳：卡努速度微放慢！8／2「從台上方」掃過

女稱殺夫棄屍　隔天「死人復活」太離奇

乘客求換位「跟小孩一起坐」　她果斷拒絕被讚爆

尼日千人挺政變　砸法國大使館揮俄國旗

日氣象廳：卡努31日轉強颱　接近台灣時間曝

泰國南部大爆炸！12人慘死

買熱狗給妹妹吃　她一看裡面全是蛆蟲

東京地鐵「小丑男」隨機砍人判23年！

男天生患有雙陰莖症！伴侶上癮他自豪

工程師把設備帶回！美空軍通訊爆漏洞

巴國驚傳炸彈攻擊　至少40死130傷

更多熱門

相關新聞

老公抓包外遇　選美小姐夥同小王密謀殺尪

老公抓包外遇　選美小姐夥同小王密謀殺尪

美國前選美冠軍琳賽（Lindsay Shiver）被控夥同外遇對象與另一名男子，密謀殺害分居中的丈夫，三人的WhatsApp訊息意外被警方發現，暗殺計畫才未實施，目前三人已經遭到逮捕。

監獄女師自稱被調教　1打350滿足囚犯欲望

監獄女師自稱被調教　1打350滿足囚犯欲望

他跳水竟被電死　離奇魂斷鬧鬼之湖

他跳水竟被電死　離奇魂斷鬧鬼之湖

變態女性侵寵物犬　還自拍影片

變態女性侵寵物犬　還自拍影片

川普支持度飆破50％　2024勝選機率高

川普支持度飆破50％　2024勝選機率高

關鍵字：

美國槍擊大規模槍擊購物中心槍響竄逃北美要聞

讀者迴響

熱門新聞

阿伯半夜翹腳「坐超商ATM前」！釣出內行解惑

女星年賺17億不買名牌豪車！「專穿地攤貨」

綠過超多人！健身教練勸：別讓女友上教練課

蔡依林前男友罕見現身！

快訊／羅志祥掩面暴哭發抖！　突回應毀滅式爆料：我自己搞砸的

抖音屁孩跟風「臭鞋放鮮食櫃」　遭求償百萬哭慘

即／台中神岡當街砍人　女子頭部多處刀傷濺血

快訊／蔡依林、成龍送別李玟！　鄧紫棋哭腫眼痛喊：我想妳

卡努還會長大！今開始轉彎明變天　最靠近時間曝

女友「4男2女遊墾丁」穿比基尼爽玩！他爆難受

即／彰化縣議長謝典林宣布「退出國民黨」

男童店內狂奔「摔進湯鍋」！照顧人判刑　　

「4星座」開始轉運了！天蠍遇真愛

騎士「麗寶賽車場」轉彎自撞亡

遭冤虐死女嬰　保母暴瘦10公斤淚訴2年慘況

更多

最夯影音

更多
黃豪平「難聽字眼」狠嗆陳芳語！　她委屈淚崩…他二度愧疚道歉

黃豪平「難聽字眼」狠嗆陳芳語！　她委屈淚崩…他二度愧疚道歉
變臉師嗨跳JISOO開花舞　賣力演出吸引客人跟著跳

變臉師嗨跳JISOO開花舞　賣力演出吸引客人跟著跳

力桂英肚皮舞國際賽奪3金　九頭身比例被稱台版娜美！

力桂英肚皮舞國際賽奪3金　九頭身比例被稱台版娜美！

《拳下》開戰！雙方過磅差8KG　李育昇鬼之閃躲3:0勝尼克星

《拳下》開戰！雙方過磅差8KG　李育昇鬼之閃躲3:0勝尼克星

世界警消運動會3金4銀　女警王令樺披國旗領獎

世界警消運動會3金4銀　女警王令樺披國旗領獎

熱門快報

7/30、31中職明星賽重磅登場

7/30、31中職明星賽重磅登場

中職明星賽即將登場，想在家悠閒看賽事的你，敬請鎖定ETtoday的全程轉播。

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

《豈有此呂》美女議員林珍羽激辯呂捷

《豈有此呂》美女議員林珍羽激辯呂捷

林珍羽是誰？她是北市新科議員，你知道是從厭惡政治到跳進來這個火坑...

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面