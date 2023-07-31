美商場傳爆裂巨響！顧客「以為槍擊案」　數百人集體恐慌竄逃

▲美國加州大洛杉磯地區一家購物中心驚傳巨大爆裂聲，數百人誤以為發生大規模槍擊，拔腿狂奔逃命。（圖／翻攝自推特／@skimasknoslump）

記者張寧倢／綜合外電報導

美國加州聖伯納迪諾郡（San Bernardino County）一家購物中心當地時間30日晚間7點左右出現一陣騷亂，有民眾聽見幾聲巨大爆裂聲響，誤以為有大規模槍擊案發生，數百人開始朝商場外面逃跑，現場充斥驚慌尖叫。警方隨後證實，商場並無活躍槍手。

they airin out the ontario mills mall pic.twitter.com/WYJIQpllEK — Shannon (@skimasknoslump) July 31, 2023

加州當地媒體《內陸河谷日報》報導，位於安大略市的安大略米爾斯購物中心（Ontario Mills Mall）有顧客聽見幾起巨大爆裂聲後開始逃跑，瞬間引發數百人恐慌。社交媒體用戶上傳的兩段影片可見，事件疑似發生在商場的美食廣場，一大群人往外竄逃，而戶外區的顧客們也在逃離現場。

What’s going on in #OntarioMills ? I’m just trying to see Across the Spiderverse pic.twitter.com/IZwRkHSejf — ANTITTIE (@ANTITTIE) July 31, 2023

不過，警察部門隨後證實，警方已經對購物中心騷動做出應對，並且確認現場沒有任何活躍的槍手，商場很安全，仍然對公眾開放。但文中沒有提到是什麼發出爆裂聲引發恐慌。

幾名網友PO文分享，他們當時躲在各個商家門市裡。其中一人表示，「當時我們正在等待食物出餐，突然看到人們在商場奔跑，臉上表情帶著嚴重恐慌與恐懼。這是瘋狂的經歷，沒有人知道發生什麼事，但每個人都在試圖逃離那裡。」另一人則說，「那裡發生的事情是人們尖叫、哭泣，像踩踏事件一樣從商場跑到街上。這不可能是無緣無故的。」