冷心低壓「讓卡努更強」　害颱風預報變數增！離台最近時間曝

▲台灣北方有個逆時針旋轉的高層冷心低壓。（圖／翻攝自Facebook／鄭明典）

記者李宜秦／台北報導

中度颱風卡努靠近台灣北部海域，中央氣象局不排除可能在明晚發布海上警報，周三到周五颱風離台灣最近。氣象局前局長鄭明典表示，台灣北方的高層冷心低壓將有利於卡努增強，另會導致颱風預報變數更多。

鄭明典今在臉書貼文表示，「台灣北方有個逆時針旋轉的高層冷心低壓，它的通過有利於颱風高層的輻散，算是有幫到卡努颱風的增強」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

他進一步指出，「不過，在季風環流圈之上再多個冷心低壓，颱風的預報變數更多。一開始，多數模式預報相對一致的現象已改變，目前也尚無趨於一致的徵兆，還需要一些時間調整」。

氣象局預報員朱美霖表示，颱風今明兩日朝北北西轉西北西移動，目前移動速度有變慢趨勢，周三通過琉球群島，周四將大角度北轉，後續路徑不確定性高，仍會受北方高壓勢力、導引氣流等影響。

明日颱風雲系影響，北台灣降雨增多，其他地區也有午後零星雷陣雨，尤其以山區為主。周三、四颱風最近，北台灣降雨更增，連中南部也有短暫陣雨。周五颱風北轉並帶來強勁西南風，中南部周五到周日水氣增多，降雨持續且有局部較大雨勢。

如果以目前颱風路徑預估，氣象局可能會在明晚到周三清晨發布海上警報，暴風圈將接近台灣附近，但後續路徑變數大，仍要持續觀察。另周二到周四颱風靠近，北海岸、東半部、恆春半島、馬祖有長浪。