限用「莫納皮拉韋」！醫質疑「因倍拉維快過期」　疾管署急澄清

▲新冠抗病毒藥物Molnupiravir。（圖／美商默沙東藥廠台灣分公司提供）

記者趙于婷／台北報導

新冠肺炎期間，抗病毒口服藥物「莫納皮拉韋」（Molnupiravir）是重要物資，但疾管署上周五修訂使用條件，遭基層醫師質疑因有「大量倍拉維（Paxlovid）將過期，才把莫納皮拉韋（molnupiravir）改為有條件使用。」對此，疾管署今回應，本次molnupiravir用藥條件是為提供更佳的治療建議，並無限縮用藥，也非因大批Paxlovid即將過期。

有基層醫師質疑，疾管署上周五修訂使用條件，把「可降低死亡率建議使用」和「條件下使用」修改為「有條件下使用」。基層醫療協會理事長林應然認為，可能是有大批「倍拉維（Paxlovid）」快要過期，才會限制醫師使用「莫納皮拉韋」。

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對此，疾管署副署長曾淑慧表示，目前倍拉維全國總庫存量約38萬人份，藥物保存有效期限介於本（2023）年8月至明（2024）年12月底間，其中效期至今年8月底的藥物僅744人份，佔總庫存量之千分之2，而Paxlovid每日全國總使用量為1,400人份。

曾淑慧說，基於藥物效果臨床實證，建議不需用氧且具重症風險因子病人，優先使用Paxlovid，Molnupiravir則建議在無法使用其他建議藥物時使用，而本次特別強調Molnupiravir為「有條件下使用」，是參考藥物臨床實證最新進展，並非限縮Molnupiravir用藥條件。