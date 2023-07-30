卡努颱風逼近！星宇航空「7／31－8／2航班異動資訊」出爐

▲星宇航空公布航班異動資訊。（圖／星宇）

記者李宜秦／台北報導

輕度颱風卡努未來路徑偏北北西轉西北，周二通過琉球群島，往東海、長江口一帶前進。星宇航空表示，受颱風影響，7/31-8/2沖繩航線航班有所異動，建議旅客於搭機前留意最新航班資訊。

星宇航空7/31（一）JX870台北-沖繩航班，調整至08:25起飛 / JX871沖繩-台北航班，調整至12:00起飛。8/1（二）台北-沖繩來回航班取消。8/2（三）JX870台北-沖繩航班，調整至16:25起飛 / JX871沖繩-台北航班，調整至20:15起飛。

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星宇航空表示，為疏運因颱風滯留於當地之旅客，8/2、8/3將放大機型以A330neo執飛。

星宇航空呼籲旅客於搭機前留意最新航班資訊，以利行程安排，並務必提早至機場進行報到。航班資訊請至星宇航空網站 www.starlux-airlines.com 或洽客服中心查詢。

中華航空則表示，受卡努颱風影響，華航明(31)日CI120 /CI121桃園往返琉球航班提前30分鐘起飛，並隨時關注颱風動態，適時因應航班狀況。建議旅客利用華航網站、下載Mobile APP或利用行動簡訊提醒功能，查詢確認最新航班異動資訊。

另外長榮、立榮航空表示，明(31)日航班不受影響。