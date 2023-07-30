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網驚「高雄凹子底公園有鱷魚」　嚇壞拍照！動保處：加強巡查

網友在凹子底公園內發現有鱷魚出沒。（圖／翻攝自臉書社團路上觀察學院）

▲網友在凹子底公園內發現有鱷魚出沒。（圖／翻攝自臉書社團路上觀察學院）

圖文／CTWANT

近日有網友在臉書社團發文，表示在高雄凹子底公園撞見有鱷魚出沒，貼文曝光後嚇壞不少網友。而農業局在接獲通知後，第一時間就派遣團隊前往處理，但並無所獲。農業局也表示，將會請公園處派員加強巡邏，如果遇到的話，會隨即捕捉。

有網友在臉書社團「路上觀察學院」發文，內容開頭先是一大串問號，接著表示「這裡是凹子底公園，我傻了。不敢靠近無法確定是不是」。而看網友上傳的照片中也可以看到，在漆黑的夜色下，一顆河岸邊的大石頭上，竟然有一小隻鱷魚正趴在上面。

而根據媒體報導指出，農業局在29日晚間就接獲通知，隨即就委託動保處派員前往進行處理，但第一時間並沒有發現鱷魚的存在。目前已經通知凹子底公園的管理機構，之後將會派員加強巡邏，如果有發現鱷魚的蹤跡，將會盡速補捉移除。如果民眾有發現鱷魚的蹤跡的話，也請勿恐慌、驚擾，應立即通報1999，由專業團隊來進行處理。

公園處也表示，目前尚未發現網友與媒體所指稱的鱷魚蹤跡，目前已經派員全面加強巡邏，也呼籲民眾請勿靠近水池。而如有發現的話，也請勿接近，即刻通報1999或是園區內的駐點人員。

至於鱷魚是從何處而來，外界推測可能是有飼主隨意棄養後導致。農業局也表示，依據動保法，棄養動物，處新臺幣三萬元以上十五萬元以下罰鍰。呼籲民眾切勿隨意棄養動物，以免破壞自然生態，也可能造成安全顧慮。

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