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大陸 大陸焦點 特派現場

追查24年！陸「高顏值」女逃犯落網　落網照曝光差很大

▲▼ 陸高顏值女逃犯24年後終於落網 。（圖／翻攝 澎湃新聞）

▲大陸「高顏值」女逃犯24年前的通緝照。（圖／翻攝 澎湃新聞）

記者任以芳／綜合報導

大陸號稱「高顏值」女嫌犯終於落網！山西省公安廳昨28日發佈消息證實，潛逃24年的解姓嫌犯被抓獲。據了解，他犯案時間是1999年7月因涉嫌故意殺人被上網追逃。大陸警方多次公開解姓嫌犯照片，因長相清秀曾引起大眾目光，儘管過去20多年，三年前大陸警方曾經懸賞10萬人民幣，一定要破案，最後也印證法網恢恢。

《澎湃新聞》報導，山西警方開展「夏季行動」以來，運城公安機關重新梳理24年前就按，試圖找尋蛛絲馬跡，向多省市發出協查通報，終於在徐州市某一處菜市場成功逮捕55歲嫌犯解某。

24年來，山西警方從未停止緝捕行動。時間回到1999年7月7日晚，山西鋁基地住宅區發生一死一傷的重大刑事案件。經偵查，郝某、解某有重大作案嫌疑，二人作案後潛逃，從此消聲匿跡。

當時警方公布嫌犯解某資料， 1968年出生於甘肅省蘭州市，1991至1993年曾經有報考電視台的意願，愛好畫畫。婚姻離異後曾去運城學習繪畫。1999年7月因涉嫌故意殺人被上網追逃，那年作案的解某是31歲。

隨著時間推移，案件終於在2013年3月有新進展。大陸警方成功抓獲郝某，他全盤托出同夥解某作案事實。2019年3月5日，禹門公安分局發佈柴某、解某二人的懸賞通告，由於時間過長沒有新照片，當年解某年輕貌美的逃亡照，一度因「高顏值」引發熱議。

▲▼ 陸高顏值女逃犯24年後終於落網 。（圖／翻攝 澎湃新聞）

▲陸「高顏值」女逃犯躲藏24年後終於落網 。（圖／翻攝 澎湃新聞）

2019年11月18日，警方再次發佈懸賞通告，懸賞金額由3月時的3萬元（單位：人民幣，同下）提高到10萬元，換算近45萬台幣。

山西省運城市公安局禹門分局2020年1月5日曾發佈一篇《禹門分局致在逃人員及親屬的一封公開信》，信中規勸解某歸案。

如今24年過去，當初逃亡的解某過著隱姓埋名日子，終究逃不過法網追擊。即使落網時已經55歲，樣貌也跟之前不一樣，還是被警方逮捕。接下來懈某必須接受當年犯下罪行，在牢獄裡懺悔度日。

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