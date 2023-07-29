限時開喝！超商「咖啡飲品組合價」來了　最新生椰厚拿鐵買1送1

▲7-11 OPEN POINT行動隨時取推出一系列咖啡飲品優惠。（圖／7-11提供，下同）



記者周姈姈／台北報導

咖啡控省荷包機會來了！就有超商推出一系列咖啡飲品組合優惠，像是「燕麥系列冰飲7杯370元」、「水果茶7杯350元」等；另外，超商近日還首度開賣新品「冰精品生椰厚拿鐵」，即日起還可享限量買1送1。

7-11 OPEN POINT行動隨時取推出一系列「盛夏CITY水果清涼系」優惠組合，即日起8/1止，品項有CITY CAFE蜂蜜美式／蜂蜜拿鐵7杯400元、CITY CAFE風味飲指定冰飲（皇家伯爵紅茶拿鐵／太妃焦糖風味瑪奇朵／焙烤榛果風味拿鐵／脆酷摩卡咖啡／巧克力可可歐蕾）7杯320元、CITY燕麥系列指定冰飲（大杯冰燕麥拿鐵、冰黑糖珍珠燕麥奶、冰燕麥奶茶）7杯370元、CITY TEA現萃茶香鑽水果茶7杯350元，以上皆為限量組數，售完為止。

另外，OPEN POINT行動隨時取還有「咖啡買1送1」優惠，即日起至8/1止，CITY PRIMA新品「冰精品生椰厚拿鐵」可享買1送1，活動期間每日限量2000組，限線上支付，每人每日可限購2組，售完為止，可兌換至2023/8/31。

▲「CITY PRIMA冰精品生椰厚拿鐵」選用東南亞沿海30年以上老樹椰子鮮榨椰子水及椰肉調製而成的「厚椰奶」，搭配擁有柑橘與莓果甜香的衣索比亞古吉精品咖啡。



▲龜記推出2大指定飲品買1送1。（圖／龜記茗品提供）

龜記即日起至8/1祭出「2大飲品同品項買1送1」，優惠飲品包括帶有濃郁炭焙香的「老欉鐵觀音」，以及古早味楊桃搭配紅茶的「阿源楊桃紅茶」，只要透過Uber Eats下單即可爽喝買1送1，提醒優惠數量有限，請依實際門店提供為主，售完為止。