陸高官貪污又踩生態紅線　破壞「秦嶺」遭雙開

▲陝西省南部的秦嶺被譽為華夏龍脈，也是大陸南北地理分界線，重點保護生態區。（圖／CFP）

記者任以芳／綜合報導

大陸官方近年重視生態環境整改，嚴禁官員踩環保紅線。中國新建集團公司原副總經理焦小平嚴重違紀違法，縱容特定對象在秦嶺開發水電，破壞生態，干擾碳達峰、碳中和目標，加上一連串貪污收賄，罪上加罪，進行立案審查調查，遭到拔官雙開。

綜合陸媒報導指出，經中共中央批准，中央紀委國家監委對新疆生產建設兵團原黨委常委、副司令員，中國新建集團公司原副總經理焦小平嚴重違紀違法問題進行立案審查調查。

焦小平犯下多項重罪包含，違反保護生態政令，干擾碳達峰、碳中和目標實施，罔顧黨中央對秦嶺生態環境保護的重要要求，支持特定關係人開發秦嶺地區小水電，破壞當地生態。另外，執行決策時，加劇政府隱性債務風險，製造金融安全隱患。

▲大陸官方近年重視生態環境整改，嚴禁官員踩環保紅線。（圖／路透社）

貪污收賄方面，焦小平違反中央八項規定精神，違規收受禮品、禮金、消費卡，接受可能影響公正執行公務的宴請；違反組織原則，在幹部選拔任用中為親屬謀取利益；違規收受股權、經商辦企業、擁有非上市公司股份、兼職取酬，為親屬、特定關係人謀取利益；利用職務便利為他人在貸款審批、債務重組等方面謀利，並非法收受鉅額財物。

紀監委指出，焦小平嚴重違反黨紀，構成嚴重職務違法並涉嫌受賄犯罪，即使是中共十八大後照樣不收斂。最終，黨籍、公職遭到雙開，收繳其違紀違法所得，移送檢察機關依法審查起訴，所涉財物一併移送。