別人打仗「他裝病爽遊馬爾地夫」　烏克蘭議員恐被關3年

▲阿里斯托夫涉嫌「裝病」請假，帶全家爽遊馬爾地夫。（圖／翻攝推特）



記者吳美依／綜合報導

烏俄戰爭仍未止歇，烏克蘭國會議員阿里斯托夫（Yuriy Aristov）卻涉嫌「裝病」請假，帶全家遠赴馬爾地夫度假，他目前正在接受刑事調查，若被定罪恐面臨最高3年有期徒刑。

BBC報導，根據烏克蘭戒嚴法，18歲至60歲男性符合徵兵條件、禁止出境，現任官員可以為了工作目的出國，但也禁止在休假期間海外旅遊。

不過，今年6月5日至7月22日，阿里斯托夫都在海外，他首先前往波蘭出差，接著在7月10日至19日「請病假」，卻被發現與妻兒入住馬爾地夫「伊塔芙詩島」（Ithaafushi）的五星級飯店，在此下榻每晚要價2600美元至26700美元（約新台幣8萬至83.5萬元）。

До Верховної Ради України надійшла заява від народного депутата України Арістова Ю.Ю. про складання повноважень народного депутата України. Заява буде розглянута на найближчому пленарному засіданні. 由 Ruslan Stefanchuk 發佈於 2023年7月25日 星期二

烏克蘭國家調查局（SBI）及國家安全局（SSU）已經展開刑事調查，以釐清阿里斯托夫是否向當局提供虛假資訊，以利申請離境或請病假。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）25日發表公開演說，他警告公職人員，任何背叛國家利益的行為，都會引發「憤怒」。國會議長斯特凡楚克（Ruslan Stefanchuk）證實，阿里斯托夫已經火速遞交辭呈，此議題將在下個國會會議討論。