她縮腹拉皮「私密處驚人變化」　親曝術後現況：完全不一樣

▲史黛西分享腹部拉皮後的驚人變化。（圖／翻攝TikTok@stacehuds）



記者吳美依／綜合報導

加拿大艾伯塔省（Alberta）一名辣媽接受「產後體型改造手術」（mommy makeover），包括抽脂、隆乳、腹部拉皮等，她本來只希望藉此恢復生產前的自信與身材，未料手術過後，就連私密處也「完全不一樣了」。

28歲的史黛西（Stacie Hudson）是兩個孩子的媽，上月花費2.5萬加幣（約新台幣59萬元）進行「產後體型改造手術」，並將心路歷程分享在TikTok。她在其中一部影片透露，「我對此毫無準備。從來沒有人談論過這件事，或者說些什麼。手術改變了我的陰道。」

史黛西解釋，在拉皮過程中，腹部上下半部的皮膚被拉伸縫合，因此連帶影響到私密處肌膚，「它感覺高了許多，而且暴露在外」，術後變得非常敏感又奇怪。她被問及這究竟是好是壞時回應，「我有了機會去探索，我的丈夫也是，這是非常不一樣的事情，這就是我想說的。」

此外，史黛西也揭露許多意想不到的事情，包括術後復原期，笑或咳嗽都非常痛苦，還有一段時間無法洗澡，所以身體會變得很臭，「再多體香劑都救不了我」。

她的經驗談讓許多網友大開眼界，不少女性表示，她們歷經「產後體型改造手術」之後，私密處也發生意想不到的變化，更有一名女士透露，「我的丈夫做了腹部拉皮手術，他的陰莖也被提起來了。他非常喜歡談論這件事。」