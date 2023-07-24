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整形丟命！俄正妹「找好友動豐臀手術」　10分鐘後慘死手術台

▲▼ 抽脂,整形。（圖／CFP）

▲ 米卡開始麻醉10分鐘後就宣告死亡。（示意圖／CFP）

記者陳宛貞／綜合外電報導

俄羅斯一名22歲正妹過去曾動過嘴唇、鼻子和下巴整形手術，近日找上認識的美容師做豐臀手術，卻在麻醉開始10分鐘後死亡。美容師被捕後坦言，從未接受過專業的醫療培訓。

根據《鏡報》，22歲女子米卡（Mika Shabasova）和29歲美容師烏瑪（Uma Mirzayeva）本就是朋友關係，出於信任找烏瑪為她動豐臀手術，地點就在烏瑪家中的手術室，卻在接受局部麻醉僅10分鐘後送命。

烏瑪事後供稱，她手術前在米卡臀部注射局部麻醉藥lidocaine，米卡隨後開始感到不適，10分鐘後為她注射治療過敏反應的Dexamethasone並叫救護車，但米卡在急救人員趕抵前就宣告死亡，死因仍有待釐清，遺體已送往驗屍。

烏瑪事後被問及是否曾接受醫療教育時回答「沒有」，但曾上過2周的美容師課程，以154英鎊（約新台幣6200元）的價碼提供豐臀服務，且強調施作前會詢問客人是否會過敏。據報她並沒有整形執照，卻持續為客人施作豐唇、豐頰及豐臀手術。

米卡生前友人透露，米卡並非第一次整形，但這次會找上烏瑪純粹是出於信任，「因為烏瑪是她的朋友」，儘管她的3名室友都勸她不要去，她還是偷偷溜出門動手術，沒想到「不到15分鐘她就死了」。

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