整形丟命！俄正妹「找好友動豐臀手術」　10分鐘後慘死手術台

▲ 米卡開始麻醉10分鐘後就宣告死亡。（示意圖／CFP）

記者陳宛貞／綜合外電報導

俄羅斯一名22歲正妹過去曾動過嘴唇、鼻子和下巴整形手術，近日找上認識的美容師做豐臀手術，卻在麻醉開始10分鐘後死亡。美容師被捕後坦言，從未接受過專業的醫療培訓。

根據《鏡報》，22歲女子米卡（Mika Shabasova）和29歲美容師烏瑪（Uma Mirzayeva）本就是朋友關係，出於信任找烏瑪為她動豐臀手術，地點就在烏瑪家中的手術室，卻在接受局部麻醉僅10分鐘後送命。

22-year-old Woman Dies During Buttock Enlargement Surgery



A 22-year-old woman, Mika Shabasova has died after undergoing buttock enlargement surgery by an 'unqualified' beautician in Russia.



Mika died 'within ten minutes' of being given anaesthetic by the beautician, Daily Mail… pic.twitter.com/QWPQMa6QrJ — Punch Newspapers (@MobilePunch) July 21, 2023

烏瑪事後供稱，她手術前在米卡臀部注射局部麻醉藥lidocaine，米卡隨後開始感到不適，10分鐘後為她注射治療過敏反應的Dexamethasone並叫救護車，但米卡在急救人員趕抵前就宣告死亡，死因仍有待釐清，遺體已送往驗屍。

烏瑪事後被問及是否曾接受醫療教育時回答「沒有」，但曾上過2周的美容師課程，以154英鎊（約新台幣6200元）的價碼提供豐臀服務，且強調施作前會詢問客人是否會過敏。據報她並沒有整形執照，卻持續為客人施作豐唇、豐頰及豐臀手術。

米卡生前友人透露，米卡並非第一次整形，但這次會找上烏瑪純粹是出於信任，「因為烏瑪是她的朋友」，儘管她的3名室友都勸她不要去，她還是偷偷溜出門動手術，沒想到「不到15分鐘她就死了」。