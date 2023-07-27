杜蘇芮颱風造成屏東地區1萬餘戶停電　台電積極搶修

▲台電人員搶修畫 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

杜蘇芮颱風暴風圈侵襲屏東地區，已陸續造成停電災情，累計造成屏東1萬零936戶停電，經台電屏東區營業處動員100餘位工程人員、出動吊臂車等工程車30輛、持續全力進行電力修復，截止今(27)日12時已有1零190餘戶恢復供電，尚有746戶停電中，主要停電區域集中在泰武鄉、來義鄉等地區，該處已全力搶修中，預計27日下午2時前恢復全縣供電。

目前災情主要是泰武鄉及來義鄉的山區土石流壓倒路樹導致高壓線斷落，造成456戶停電，經台電人員現場搶修，已復電。

台電屏東區處提醒民眾，隨著颱風增強，配電線路受害的災情會隨而增加，請民眾儘量減少外出，如遇電線掉落或外露請立即通知台電處理切勿自行撿拾或碰觸，避免釀成觸電的意外。

台電也感謝對於在颱風期間提供許多停電資訊的民眾、關心台電電力搶修進度的各級政府及民意代表們，但由於電力的搶修必須依照「供電樞紐變電所→主幹線→分歧線」的原則來進行，並以捷運、火車、自來水及通話通信等公用設施為優先，安排人員搶修，故無法同時滿足所有用戶之需求，還請所有民眾耐心等候，多予體諒。

另台電籲請若發生停電事故，請民眾多利用台電網站於颱風期間開設的「颱風停復電資訊」專區，查詢或通報停電資訊，盡量將台電「1911」客服專線，留給無法使用網路或仍習慣打電話的長輩使用。