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嘉義市擴大招商引資動能　打造全齡共享世代宜居城市

▲▼ 擴大招商引資動能 市府團隊參加全國招商大會獲熱烈迴響 。（圖／嘉義市政府提供）

▲▼ 嘉市府團隊參加全國招商大會擴大招商引資動能。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

為加速推進「民族國小西側公辦都市更新二期」及「嘉義市綠能永續循環中心BOT案」招商引資期程，嘉義市政府由都市發展處處長許懷群及環境保護局局長李佳禾領軍，偕同財稅局、工策會等市府團隊前往台北招商，盼吸引好的業者投資嘉義市帶動城市繁榮發展，打造「全齡共享、世代宜居」的好城市。

▲▼ 擴大招商引資動能 市府團隊參加全國招商大會獲熱烈迴響 。（圖／嘉義市政府提供）

都市發展處處長許懷群表示，財政部舉辦民間參與公共建設招商大會，嘉義市提報民族國小西側公辦都更二期進行招商，顯見市府開發該區的重視程度。許懷群說，一期面積4,494平方公尺(約1,359坪)已確定由國城建設投資約23億開發，位於民族路與吳鳳北路口的二期基地完整，面積9,913平方公尺(約2,998坪) 皆屬公有地，是市中心蛋黃區中的蛋黃。

黃敏惠表示，市府招商引資成功推動中彰投雲嘉第一件公辦都更案後，便立即啟動二期的招商規劃，近日還特別召開都市更新推動小組會議，確認二期開發構想為「全齡永續宜居，青年樂活齊聚」，包括打造滿足老青幼三代的全齡宜居住宅、促進舊城商業再發展的「文化學園商城」及補足在地需求形塑「多元照顧」的公益場域。

▲▼ 擴大招商引資動能 市府團隊參加全國招商大會獲熱烈迴響 。（圖／嘉義市政府提供）

都市發展處表示，二期基地土地使用分區為商業區，建蔽率70%、容積率350%，還可以申請都市更新容積獎勵(上限50%)，周邊緊鄰IN89豪華影城、文化路商圈和新二通文創街區，學區有民族國小、崇文國小、嘉義女中，未來發展潛力無窮。本案目前已完成都市更新先期規劃，府內團隊正在研擬招商計畫，預計明年(113年)第一季公告招商。

除了公辦都更招商引資外，市府去(111)年在招商引資方面也獲得好成績。市府環境保護局推動的「嘉義市資源回收細分類廠營運移轉(OT)案」，已於111年順利完成簽約，榮獲財政部「111年度民間參與公共建設簽約獎勵金」新臺幣84萬餘元。

▲▼ 擴大招商引資動能 市府團隊參加全國招商大會獲熱烈迴響 。（圖／嘉義市政府提供）

此外，環境保護局局長李佳禾表示，本市現有垃圾焚化廠營運已逾24年，為了導入新技術打造一座環境友善的綠能發電廠，實現廢棄物處理自主能力，市府也提報「嘉義市綠能永續循環中心BOT案」參加本次招商大會。這是國內首座採取「建新拆舊」施工的焚化廠，不影響既有垃圾處理，以達無縫接軌，並打造兼具環保、教育及休閒之新地標。目前本案已進行招商中，預計今年底前可和最優申請人完成簽約，預計114年動工，118年投入營運。

在招商大會中，市府團隊卯足全力積極推銷嘉義市，獲得不少全國優質廠商的青睞與詢問，包括知名飯店集團、建設公司、土地開發公司、綠能廠商等，都獲得不錯的迴響；更在中央機關及全國各縣市最佳人氣攤位票選中，勇奪第二名，僅次於交通部，人氣位居全國各縣市政府之冠，實屬不易，充分展現小城市大創新的城市魅力。

嘉義市是雲嘉南觀光休閒生活消費中心，區域地理條件位置優越，更是網路票選六都以外最宜居的城市，不僅人文歷史文化豐富，還有施政滿意度全國第一的市府團隊，幸福城市嘉義市竭誠歡迎大家來投資建設。

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