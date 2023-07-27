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法律 法律新聞 名家評論 小巨蛋違法接管 我要爆料

【更生好物每周報】火爐內的美味 台中香港道地極選燒臘

▲▼台中中興大學門口，香港極品燒臘快餐店，店長小曹。（圖／臺灣更生保護會臺中分會）

▲小曹曾榮獲幸福家庭獎牌，當時由現任臺灣更生保護會董事長張斗輝親自頒獎。（圖／臺灣更生保護會臺中分會）

記者吳銘峯／綜合報導

一隻隻燒鴨、燒雞在滾燙的烤爐中緩緩轉動，滴下豐厚的油脂，老闆小曹與家人忙碌的在廚房中準備開店，由香港出身的小曹老闆親自掌廚的港式燒臘餐廳「極品燒臘」，為每位上門的顧客帶來多汁美味的燒臘快餐。

多方相助，不再回首過去

來臺至今二十餘年，小曹過去就致力於餐飲業許久，在多年的主廚師生涯中練就一手精湛廚藝，但平穩的生活卻因餐廳財務問題而被打破，突如其來的刑期使小曹頓時失去了養家的工作，一切又重新開始。

經過兩年多的服刑，小曹出獄後決心重新站起來，在妻子及家人的大力支持下，小曹在出獄的第2天就開始重新籌備，經過友人的技術相挺與協助後，小曹並與更生保護會臺中分會貸款，開始了港式燒臘快餐店「極品燒臘」的經營。

經由年月累積，小曹的手藝日益精進，更受到大學生的歡迎，生意日漸興隆，妻子及岳母也都到燒臘店幫忙，也再多雇了幾名員工打點生意，生活逐漸恢復色彩。

每日一早7點小曹就得到市場買食材，8點半開始烤鴨，10點半開店，小憩後又得接續烹飪燒臘，一路忙到晚上9點多，才能回家休息。但做了一輩子廚師，回到熟悉的工作環境，每天超過12個小時的工作，慢火熬烤燒臘跟燒鴨，小曹反而做得開心，「能忙，是開心的。在牢裡，沒得忙，心裡反而不踏實」。
 

極品燒臘，讓人延續幸福

除了烤鵝、燒雞以外，小曹還研發了特色自製臘腸，堅持嚴選台灣新鮮溫體豬肉，製作安心又美味的豬肉加工品，不加色素、防腐劑、人工甘味劑，讓大家吃到更純粹的美味，另有高粱口味，加入嚴選58度純高粱製作，並低溫乾燥2-3天，把豬肉的油脂香氣昇華，臘腸紮實甘醇，風味十足。

在這幾年的努力下，小曹重新回到生活陪伴孩子，承擔起家庭的重擔。他說，錯過的，他挽救不了，但他會好好把握第二次機會，參與孩子的人生，好好陪孩子。現在小曹經營的燒臘快餐店，客源穩定，因此，小曹與家人商量，決定再開設分店；現在第二家分店也已開張，他開心的說，今後會更加把勁，希望未來能拼出更好成績。


更生好物銷售資訊

「極品燒臘」快餐店

聯絡電話：04-2285-6798

▼特色自製臘腸肝腸禮盒，為送禮好選擇。（圖／臺灣更生保護會臺中分會）

▲▼台中中興大學門口，香港極品燒臘快餐店，店長小曹。（圖／臺灣更生保護會臺中分會）

▼極品燒臘嚴選各式燒臘菜色，提供極致的美味。（圖／臺灣更生保護會臺中分會）

▲▼台中中興大學門口，香港極品燒臘快餐店，店長小曹。（圖／臺灣更生保護會臺中分會）

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