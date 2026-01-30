　
法律

更生大使「好小子」顏正國癌逝　筆墨留情印證更生復歸決心

▲顏正國（中）多次參加更生美展，圖為法務部長鄭銘謙（左4）與他的作品合影。（圖／臺灣更生保護會提供）

▲顏正國（中）多次參加更生美展，圖為法務部長鄭銘謙（左4）與他的作品合影。（圖／臺灣更生保護會提供）

記者吳銘峯／綜合報導

曾因主演「好小子」系列電影走紅的顏正國，去年10月間因罹癌去世。他曾因誤交損友而入獄，但在獄中殷勤學習書法，出獄後成為書法老師，並積極復歸社會。他雖然離世，但他以筆墨留下的精神與情感，將永遠流傳於藝壇之中，並用行動證明更生人重返社會的決心。

出生於1975年的顏正國，6歲就開始參與電影演出，也曾入圍金馬獎。之後於1986年因演出電影「好小子」系列，大大走紅。但幾次演藝事業失利後，他誤交損友，染上毒癮。在2001年間更因參與彰化大村鄉施姓毒犯綁架勒贖案，遭判處有期徒刑15年定讞，進入台中監獄服刑。

顏正國服刑期間參加獄中書法班，並在周良敦老師的指導下開始習字。顏正國回憶，因拍電影而耽誤學業，初學書法時甚至連自己的名字都寫得不好。隨著不斷練習，他參與了無數全國書法比賽並屢獲獎項，也因而開啟了截然不同的人生道路。

他服刑期間因表現良好，2012年3月獲准假釋，出獄後他在更保新北分會的安排下至臺北少年觀護所教授書法。顏正國年輕時曾「七進七出」少觀所，如今以「學長」身分回去教學並分享，勉勵少年們「在哪裡跌倒，都要撿一顆石頭回來」，形容自己在獄中撿了「一支毛筆」、「一手好字」和一個觀念「走正途」，希望能以自身的經歷與從書法中體會的人生道理與處事態度，幫助更多需要幫助的年輕人。

顏正國之後也積極參與各項更生宣導事務，除擔任更生保護會「更生大使」外，更保新北分會也協助他圓夢，首次執導微電影《如果》，以更生人行為偏差與復歸歷程為主軸，傳遞積極向上的更生理念。此外，他更透過其執導電影代表作《少年吔》發起公益行動，與芬格國際股份有限公司合作（遊戲軟體公司）推出限量公益套票，號召民眾「和少年吔作伙看電影、做公益」，活動共募得新臺幣36萬2,711元全數捐贈予新北分會，用以協助更生及失依家庭翻轉未來，實踐社會回饋精神。他以公益回饋更生更是值得肯定與鼓勵，藉此希望也能帶動社會各界，對有心更生的人幫助他們重新站起來。

在發展演藝工作的同時，顏正國自2015年起參加更保臺中分會每年舉行的更生美展迄今，每年度均有書法作品獲得入選成為藝術達人，去年入選作品-散詩「五十已過容顏老 孤獨半生情未了 不知何時春來到 草長鶯飛馬兒跑 我是凡人不是仙 遇事只能問蒼天 為何只許春回去 卻不容我再少年」，為顏正國先生生前最後遺作，如同他人生的縮影—歷經滄桑而不失真誠，面對流年而仍懷柔情。顏正國雖已辭世，但他以筆墨留下的精神與情感，將永遠流傳於藝壇之中，並用行動證明更生人重返社會的決心！

更多新聞
關鍵字：法律人權更生人更保顏正國更生保護會好小子書法甦活人生

