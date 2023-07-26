馬來西亞建材展　台灣精品創新秀出綠色生活

▲馬來西亞Archidex台灣精品館開幕記者會參展業者合影。（圖／貿協提供）

記者張佩芬／台北報導

為掌握綠色生活趨勢，台灣精品7月26日至29日再度參加馬來西亞國際建築室內設計及建材展(ARCHIDEX)，由經濟部國際貿易局及外貿協會共同策劃設立「台灣精品館」，10家智慧居家生活與建材領域的台灣精品獲獎企業，展出17項台灣研發的減碳節能綠建材，以及智慧生活應用產品。

ARCHIDEX台灣精品館於26日下午舉行開幕記者會，現場共有31位媒體出席，對於台灣創新產品展現高度興趣。

貿協指出，台灣精品代表台灣產業創新的標竿，獲獎品項為研發、設計、品質、行銷等全方位皆展現創新價值的產品，本次展出包括群創光電「智慧調光液晶窗戶」，可自動調整採光，大幅降低建物能耗；三久建材全新研發、兼具防盜及防水閘門兩種功能的「電動防水捲門」；以及明基材料研發的「智慧調光膜」，可隔絕熱量與紫外光，應對都市熱浪。

針對室內設計與智慧家居方面，台灣精品邀請曾獲頒ARCHIDEX傑出產品明星獎的3家企業，展出最新產品，包括耀主科技「爐具自動關火裝置」、杰利安「零接觸易裝感應沖水套組」、華彩「愛防水液態添加劑」。

另勝泰衛材「抽拉式龍頭」、彰格工業「羅賓廚房三用水龍頭」；以及生原家電「M8 Mini 除菌扇」、鐵碳企業的「按壓蓋衣物收納網組」皆極具巧思，獲參觀買主青睞詢單。

駐馬來西亞台北經濟文化辦事處經濟組組長章遠智表示，馬來西亞是我國在東南亞重要的經貿夥伴，台灣赴當地投資達140億美元規模，我國更是大馬重要的境外投資夥伴，顯示雙邊關係持續熱絡。

而近年國際關注「淨零碳排」的供應鏈轉型，今年ARCHIDEX台灣精品館呼應這個趨勢，在4天展覽期間，將為大馬民眾介紹來自臺灣的綠色生活提案，鏈結台馬室內設計與建築商務網絡，也與2所在地大學合作，共同培育業界新星，齊聚一堂揮灑創意巧思。

吉隆坡台灣貿易中心主任彭湘尹說明，台灣精品首度與馬來西亞科技大學(UTM)建築系及馬來西亞拉曼大學(UTAR)建築與永續設計系等，聯合舉辦「永續創新－建築競圖選拔賽」(Sustainable Innovation Challenge)，讓參賽新銳運用台灣精品產品，發揮創新思維，解決在地永續發展問題，7月28日將辦理決賽，邀請馬來西亞建築師公會(PAM)、馬來西亞綠色建築聯盟(MGBC)及馬來西亞建築材料代理商公會等，評選出最具前瞻性的競圖創意，並串聯台馬建築及室內設計業界現場媒合交流。

馬來西亞建材展為東南亞最具規模和影響力的綜合建材展會，為台灣建材產業業者拓展東南亞市場知名度與合作機會的重要平台，本屆台灣精品館於7月26日至7月29日，在馬來西亞吉隆坡會展中心2L178攤位亮相，展現台灣精品為生活帶來的豐沛創新能量。