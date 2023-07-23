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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

遺憾林秉宥一再打擊官兵士氣　國防部：美軍戰鬥背心也非防穿刺

▲國防部。（圖／記者呂佳賢攝）

▲國防部。（資料照／記者呂佳賢攝）

記者蘇晏男／台北報導

繼實測國軍三級抗彈板防彈能力引發熱議後，民進黨議員林秉宥昨在臉書上傳一則刺刀刺穿抗彈板影片，並稱國防部長邱國正可能不知道共軍的防護裝備比國軍還要好。對此，國防部今（23日）表示，目前美、英、德、日等國軍隊使用的三級戰鬥背心，均以防彈，而非防穿刺為主要功能設計目標，期望兼顧單兵穿著的重量負荷及防護效能。

國防部進一步說明，當前國際主流軍用戰鬥背心，功能均著重於防彈，其設計可使彈頭擊中的動能，傳遞到整個背心，達到防彈效果。相對而言，刀尖能量密度遠高於彈頭，且其產生的剪應力，方向垂直於纖維，故防穿刺的技術與材質，與防彈完全不同。

國防部透露，為兼具防彈、防刺效果且輕量化是科技研發重點，軍備局第205廠已於新一代抗彈板研發專案中納入，以因應未來戰場需求；此外，軍備局19日已邀請媒體及學者專家，共同見證國軍戰鬥背心的實彈測試結果，證明其具備有效抗彈能力。

國防部說，林姓議員仍一再以不明來源「抗彈版測試影片」，挑動情緒、打擊國防自主努力及官兵士氣，令人遺憾。

國防部強調，面對嚴峻敵情威脅，歡迎各方對建軍備戰工作，提出理性建言、豐沛全民國防能量，而國軍也會兼顧戰備需要與國家資源，發揮最大建軍效益，籲請國人在兩岸情勢嚴峻之際團結一致，支持國防自主，共同捍衛家園。

▼國防部軍備局205廠製的國軍三級抗彈板。（圖／記者蘇晏男攝）

▼國防部軍備局205廠製的國軍三級抗彈板。（圖／記者蘇晏男攝）

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