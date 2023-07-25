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禽獸牧師變撒旦！　假刮痧真襲胸指侵容留少女

兼具牧師身分的少年之家執行長C先生，藉刮痧之名猥褻女職員及容留少女。

▲兼具牧師身分的少年之家執行長C先生，藉刮痧之名猥褻女職員及容留少女。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

「我們一開始都是慕C先生之名，才會加入少年之家（簡稱少家）的工作行列，身為牧師的C先生與妻子投身社福工作多年，在圈內名望頗高，他們全家人甚至還跟容留少年同住，讓我們覺得他是願意犧牲奉獻的人，只是萬萬沒想到，他卻是一位披著神袍的惡魔！」少年之家離職員工A先生氣憤地說。

A先生轉述：「之前C先生到處找理由說要幫女職員及容留少女刮痧，該女職員也不斷被他邀約，沒想到勉為其難接受卻遭遇狼爪。」

另一名容留少女E小姐也告訴本刊：「那年夏天非常熱，我感覺很不舒服，好像是中暑了，所以請C先生幫我刮痧，當時他要求我把上衣脫掉、解開內衣，然後趴在床上，我本能地用手護住胸部，他卻硬把我的手推開，然後伸手摸了我胸部一下，之後就邊刮邊摸，非常噁心！」

少女指控C先生幫她刮痧時，故意要她上身全裸並藉機襲胸。圖為示意畫面，非當事人。（東方IC）

▲少女指控C先生幫她刮痧時，故意要她上身全裸並藉機襲胸。圖為示意畫面，非當事人。

E小姐哽咽地說：「事後我根本不敢跟任何人講，因為覺得沒有人會相信我，隔天還崩潰大哭，後來有其他少女想找C先生刮痧時，我都拚命阻止，其他人都覺得我怎麼會變得這麼難相處，但我只是不想讓她們遭遇同樣不堪的事而已。」

曾被容留的少女出面向本刊指控C先生惡行時，仍舊氣到一度哽咽。圖為示意畫面，非當事人。（Pakutaso）

▲曾被容留的少女出面向本刊指控C先生惡行時，仍舊氣到一度哽咽。圖為示意畫面，非當事人。

A先生告訴本刊，遭C先生利用刮痧之名指侵的女職員，事後曾在親友的陪同下與C先生對質，他雖承認有按摩對方的會陰處，也坦承心懷不軌，但面對指侵控訴卻避重就輕，甚至說感謝對方拒絕後續邀約，避免他一錯再錯，非常誇張。

★《鏡週刊》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線，求助專業社工人員。

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