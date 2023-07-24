檳榔攤5人打成一團！金門警對空鳴2槍　民眾傻眼：吵架而已要開槍？

記者林名揚、陳韻如／金門報導

金門金城鎮23日晚間傳出槍響！原來是警方獲報某檳榔攤前有打架事件前往處理，但場面卻一度失控，還有人作勢攻擊，警方隨即對空鳴兩槍示警，嚇壞在場所有人。不過，此舉也引發民眾質疑，警方的開槍時機是否不恰當，只是單純吵架，警察怎麼會突然開槍，是不是緊張過度？對此，警方回應，是為了保護在場人的生命財產安全及秩序，才開槍以避免事態擴大。

▲檳榔攤前鬥毆，警方對空鳴槍，民眾質疑開槍時機不當 。（圖／記者林名揚翻攝）

金城市區北堤路一家檳榔店23日晚間發生打架案件，一群工人黃湯下肚後發生口角，4男1女打成一團。警方獲報後趕抵現場處理，但場面一度失控，其中一名李姓男子還拿酒瓶作勢攻擊，警方眼見控制不了場面，隨即對空鳴兩槍示警，嚇壞在場所有人。

事後有民眾質疑，只是單純的吵架，警方怎麼會突然開槍，是不是緊張過度，懷疑開槍時機不當，且如果打到民眾該怎麼辦。

對此，金城分局表示，警方為制止脫序行為，並保護在場人的生命財產安全及秩序，遂對空鳴槍二發控制現場，避免事態進一步擴大，不過後續也成立調查小組及督察室調查開槍原因。

而針對打架案件，金城分局表示，本案雖然不是聚眾鬥毆事件，各關係人也未提告訴，但已觸犯社會秩序維護法，相關人等均帶案調查，後續將依社會秩序維護法進行裁處，提醒民眾飲酒要適度，切勿以身試法。