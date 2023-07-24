台中男賤招插隊慘了！丟錢搶購限量酒　涉強制罪判拘20天

▲台中蔡姓男子買限量酒卻不按規定排隊，還搶了酒就跑，二審被判拘役20日。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者郭玗潔／台中報導

台中蔡姓男子前往百貨公司買每日限量20瓶的洋酒，卻違反活動規定強行插隊，見店員不肯販售酒給他，竟直接搶走號碼牌，到櫃台丟下酒錢後，搶了酒拔腿就跑。事後蔡被洋酒公司依妨害自由告上法院，台中地院審理，判他無罪，案經上訴到台中高分院，改依犯強制罪，處拘役20日，可易科罰金2萬，全案還可上訴。

判決指出，洋酒公司在台中新光三越百貨中港店舉辦「麥卡倫Harmony Rich Cacao酒款」快閃活動，每日只限量銷售20瓶，消費者需在早上10點30分百貨開門時，從大門進入到櫃前排隊並領取號碼牌。

前年12月26日活動當天，又有多位民眾在百貨公司門口等待，正當眾人終於等到百貨開門，從大門口衝向2樓洋酒櫃點時，突然看到一名男子從2樓角落冒出來，從容走到櫃前排隊，讓大家傻眼。原來這名蔡姓男子在百貨公司開門前，就提前由百貨13樓影城通道走樓梯前往櫃點，輕鬆排到第3名。

樓管人員和店員見狀隨即宣布，如果不是從一樓門口進來的客人，就不符合限量酒購買資格，但蔡男聽了仍不願離開，搶走員工手上的號碼牌，逕自把酒錢4380元丟到櫃台後，拿了包裝好的酒就跑離現場。因現場其他顧客買不到酒相當生氣，看到蔡男行為早就打電話報警，蔡男正好在櫃門外被警察攔下來，被檢方依妨害自由起訴。

全案審理時，蔡男辯稱他排隊拿到號碼牌，才被告知必須從門口進來，否則不符合資格，後來輪到他的號碼，等很久都沒人理他，他才把酒拿走。

一審法官認為，強制罪需以強暴、脅迫使人行無義務之事，但是是針對「人」，如果是對「物」施加暴力就不包含在內，而蔡男直接從櫃台拿酒，並沒有對任何人施暴，判他無罪。

檢方再上訴，二審法官認為，蔡男搶走號碼牌，就是肢體暴力，而後櫃檯人員在為其他客戶結帳，把3瓶洋酒放在手邊，在店員占有下，蔡男伸手強取一瓶，也是有形肢體暴力，強暴施行的對象都是「人」，依犯強制罪，處拘役20日，可易科罰金2萬，全案還可上訴。