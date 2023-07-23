女病患看診完直接回家！醫見報告「狂打電話3小時」：不回來妳會死

▲阮女因為身體不適到醫院就診，還沒等體檢結果出爐就回家，沒想到醫師看完報告，嚇得不斷撥打電話，要求她回來動手術。（示意圖／123RF）



記者柯振中／綜合報導

湖北武漢一名阮姓女子日前到醫院就診，還沒等到體檢結果出爐，就直接回家，沒想到醫師看完報告，立即連續撥打3小時的電話，同時強調「再不來，會丟命」，最後成功將阮女找回醫院動了手術，救回了一條命。

綜合陸媒報導，阮姓女子6日因為身體不適，前往武漢亞洲心臟病醫院看診，當天掛號的是下午診，因此檢查結束以後，她立即返回了家中。

沒想到檢查結果出爐，阮姓女子竟然有主動脈剝離的症狀，嚇得醫師、護理師不斷狂打電話，要求阮女立即回到醫院動手術，同時強調「再不來，會丟命」，持續撥打了3個小時，總算將阮女找回了醫院。

▼女子檢查結果出爐後，竟有主動脈剝離的症狀，嚇得醫師不斷撥打電話，要求她回到醫院治療。（示意圖／記者李毓康攝）



武漢亞洲心臟病醫院門診辦公室主任李筠表示，當時得知了阮女的狀況，立即通知了臨床科室，要求臨床醫師向家屬解釋這種症狀的凶險程度，阮女隔天凌晨3點也在女兒的陪同下回到醫院接受治療，經過了5個小時的手術，也成功保住了一命。

阮女的手術十分成功，結束後住進了加護病房，復原的情況十分良好，23日成功出院。她也對此向醫護人員致謝，若非醫院不斷撥打電話，後果恐怕難以想像，「非常感激一直給我打電話的醫生、護士，是你們救了我的命。」