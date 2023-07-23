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少年探監偷拍3秒上傳IG炫耀　台北監獄：依規停止受理接見3個月

▲少年到監獄探監，結果將受刑人的照片拍下來、上傳到網路上。（圖／翻攝《記者爆料網》）

▲江姓少年在台北監獄探監時，違規使用手機拍照並PO網炫耀。（圖／記者楊熾興翻攝）

記者楊熾興／桃園報導

有關網路報導江姓少年在探監時違反接見規定使用手機，並將3秒所拍照片上傳社群IG炫耀，台北監獄副典獄長吳永山23日表示，經比對該社群媒體帳號及當日接見資料，復調閱相關監視影像畫面確認，江姓民眾違反矯正機關接見規定屬實，依監獄行刑法予以停止受理該江姓民眾辦理接見3個月。

▲江姓少年在台北監獄探監時，違規使用手機拍照並PO網炫耀。（圖／記者楊熾興翻攝）

▲江姓少年在台北監獄探監時，違規使用手機拍照並PO網炫耀。（圖／記者楊熾興翻攝）

吳永山表示，江姓民眾於21日11時17分27秒至30秒許，於外部接見窗口拿起手機進行拍照，復於事後上傳社群媒體，江姓民眾違反矯正機關接見規定屬實，衡量其違反規定情節重大，有妨害監獄秩序之實，且監獄事前均於各接見窗口張貼警語著警告標語，告知訪客「接見中，嚴禁使用行動電話、相機等3C電子產品，如經勸導仍不聽從者，本監將依規定立即中斷停止接見」，擬依監獄行刑法第69條第2項規定，予以停止受理該江姓民眾辦理接見3個月。

▲副監獄長吳永山表示經查證屬實，將停止受理該江姓民眾辦理接見3個月。（圖／記者楊熾興翻攝）

▲副監獄長吳永山表示經查證屬實，將停止受理該江姓民眾辦理接見3個月。（圖／記者楊熾興翻攝）

吳永山指出，台北監獄日後將持續要求值勤同仁加強巡查，並宣導民眾勿違反矯正機關接見相關規定，以身試法，如有查獲違規情事，必將依法追究責任。

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