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人妻聯手小王「殺夫焚屍」　愈判愈輕逃過無期徒刑

▲人妻聯手25歲嫩小王殺夫焚屍！蛇蠍女無期徒刑撤銷改判16年。（圖／資料照片）

▲人妻聯手嫩小王殺夫焚屍。（圖／資料照片）

記者游瓊華、張靖榕／綜合報導

台中市53歲袁姓工地主任2021年遭現年35歲妻子姚曉芳，夥同現年27歲的小王陳長吉殺害焚屍，檢方依殺人罪嫌將2人起訴，一審宣判2人無期徒刑；經上訴後二審改判姚曉芳15年徒刑、陳長吉無期徒刑；最新更一審結果出爐，姚女15年徒刑、陳男15年徒刑，且判決獲最高法院支持定讞，2名殺人犯最終都逃過死刑與無期徒刑。

本案經最高法院發回更審，判決書指出，台中高分院更一審認定，陳男認罪等犯後態度明顯優於姚女，雖然動手殺害的是陳男，但兩人犯罪情狀難分軒輊，姚女卻只被判15年刑期，因此在符合平等原則、比例原則之下，決定將陳男由無期徒刑下修為15年徒刑。

另一方面，兩人焚屍、棄屍犯下的遺棄屍體罪，都被判1年2月徒刑，台中高分院更一審將2罪認定執行刑，陳男應執行16年，可抗告；姚女也被定應執行刑16年，已確定。

姚女有5次婚姻，與袁男結婚後認識陳男，陳男供稱，屢屢聽姚女哭訴被死者毆打，於是為愛挺險，先持鐵棒打死袁男，直到案發翌日凌晨2點，趁夜色再拖到草地灑汽油焚屍。

▲人妻聯手25歲嫩小王殺夫焚屍！蛇蠍女無期徒刑撤銷改判16年。（圖／資料照片）

▲姚女與陳男都逃過無期徒刑。（圖／資料照片）

檢警調查，姚女與袁男兩夫妻育有1名7歲女兒，夫妻感情不睦，袁男發現妻子與陳男外遇對2人提出求償，引發殺機。2021年5月9日，姚女與袁男相約帶女兒到苗栗知名渡假村慶祝母親節。當天上午，陳男先將姚女之前到醫院領取的安眠藥磨成粉備用，接著開車載姚女及其女兒到苗栗竹南火車站的便利商店，由姚女進店購買咖啡，再由陳將安眠藥粉末摻入咖啡，姚女帶女兒及咖啡換搭袁男車輛前往渡假村。

袁男及妻女到了渡假村停車場，姚女把咖啡拿給袁男飲用，不久後袁陷入昏迷，姚女馬上通知陳男開車將他們3人載至新竹縣橫山鄉住處。返抵住處後，姚女提議用刀械行兇，經陳男勸阻後改在旁把風，由陳男持鐵棍重擊袁的頭部，致袁當場慘死。姚、陳2人隨後至加油站購買汽油，10日凌晨，涉嫌將袁男的屍體潑汽油焚毀，並丟至住處附近大排水溝。

台中地院一審宣判姚女、陳男涉嫌殺人罪，處無期徒刑，褫奪公權終身，另外遺棄屍體罪部分，分別判處1年4月、1年2月，盜領袁男存款、過戶車輛部分，則依偽造文書等罪，分別判4月、3月徒刑，可易科罰金。

去年9月二審宣判，撤銷姚女涉殺人罪，改判15年，另涉遺棄屍體罪判1年，不得易科罰金部分，計判刑16年，褫奪公權10年；另陳男仍維持一審無期徒刑宣判，其涉嫌偽造文書罪得易科罰金，判刑5月。全案仍可上訴。

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關鍵字：

陳長吉姚曉芳

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