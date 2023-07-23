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杜蘇芮恐達強颱！登陸機率高　風雨最大時間曝

（圖／氣象局）

▲吳德榮說，杜蘇芮侵襲機率已高達80%，仍在提高中。（圖／氣象局）

記者陳俊宏／台北報導

氣象專家吳德榮提醒，杜蘇芮颱風侵襲台灣前，強度正達巔峰，跨過強烈颱風門檻，侵襲機率已高達80%，仍在提高中，登陸機率高，其威脅加劇絕不可輕忽，周三至周五上半天各地風雨最大。

吳德榮在「三立準氣象.老大洩天機」專欄提到，最新歐洲系集模式模擬的系集平均路徑，從菲律賓東方海面，先向西轉西北前進，經巴士海峽、中心擦過台灣南端及西南部，各別系集成員分散在其東西兩側，東側成員大多通過台灣；美國系集模式模擬的系集平均路徑大幅往西調整，通過台灣東北部，西側成員則大多通過台灣。

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（圖／翻攝weathernerds）

▲▼最新歐洲（上圖）、美國（下圖）系集模式模擬。（圖／翻攝Weathernerds）

（圖／翻攝weathernerds）

吳德榮說，最新中央氣象局路徑潛勢及侵襲機率預測圖顯示，杜蘇芮向西轉西北侵襲台灣，周五凌晨2時中心已在福建；侵襲台灣前，強度正達巔峰，跨過強烈颱風門檻（51米/秒），侵襲機率已高達80%，仍在提高中，其威脅加劇、絕不可輕忽。

吳德榮提到，至於杜蘇芮將在哪登陸？預報資料仍將頻繁調整，若忽視其不確定性，而過早去強調，不斷更換登陸點，徒增民眾困擾而已。

▼最新氣象局風場預報顯示圖，模擬周四颱風動向。（圖／氣象局）

（圖／氣象局）

吳德榮表示，最新歐洲（ECMWF）模式模擬顯示，今日白天起晴朗炎熱，花東、恆春半島偶有局部短暫飄雨的機率，山區及部分平地午後仍有小範圍強對流，大部分在山區。

吳德榮分析，周一、周二颱風逐漸接近巴士海峽，其外圍環流開始對迎風面有些影響，東半部、恆春半島降雨逐漸明顯，背風面西半部平地晴熱，應防38度以上極端高溫，山區偶有局部短暫雨的機率；周三至周五上半天受颱風影響，各地風雨最大；周五下半天颱風遠離，風雨漸停；周六天氣好轉，各地大致多雲時晴，局部地區偶有局部短暫雨，大氣不穩定，午後防局部大雷雨。

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