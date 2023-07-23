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蔡英文挺「彰化小英」！立委輔選起跑 現場嗨喊：換人做做看

▲總統到彰化為吳音寧及北斗鎮長補選候選人加油。（圖／吳音寧辦公室提供）

▲總統到彰化為吳音寧及北斗鎮長補選候選人加油。（圖／吳音寧辦公室提供／下同）

記者唐詠絮、陳致平／彰化報導

總統蔡英文22日到彰化北斗鎮中寮順天宮及埔心鎮國宮等廟宇參香，拉抬民進黨北斗鎮長補選候選人江熊一楓選情，並與彰化縣第三選區立委候選人吳音寧合體造勢。「台灣小英」力挺「彰化小音」，現場氣氛熱烈，「加油」、「凍蒜」聲不斷。

由於蔡英文尚未正式開啟立委輔選行程，這次藉北斗鎮長補選，與「彰化小音」吳音寧同台造勢，展現對吳音寧的大力支持。她特別提到，地方需要改變，彰化縣第三選區要「換人做做看」、「一個家族做那麼久，我們要換新的人做做看，給吳音寧一個機會可以改變」。

蔡英文表示，近年台灣面臨許多挑戰，但遇到困難時，台灣人民都很團結，才能挺過百年大疫，經濟持續成長，有財源投入一年600多億的長照政策、一年1000億「0-6歲國家一起養」等政策，照顧年輕人。她表示，彰化很多人都到外縣市讀書、工作，尤其年輕人很多在外打拼，不管是租屋補貼，或即將上路的私立大學學費補助，可以讓年輕人負擔少一點。

▲總統到彰化為吳音寧及北斗鎮長補選候選人加油。（圖／吳音寧辦公室提供）

▲蔡英文在現場提到，地方需要改變，彰化縣第三選區要「換人做做看」。（圖／吳音寧辦公室提供）

除此之外，蔡英文讚許吳音寧，她說自己看到鹿港有許多年輕人創業，將鹿港打造成外地人流連往返的地方，農業也是一樣，近年越來越多年輕人回鄉當青農，「吳音寧在農業做很久了。她希望彰化的農業、台灣的農業可以一代傳一代，農業的收入可以更好。」希望大家支持吳音寧，翻轉地方、翻轉農業，讓彰化有新的發展機會。

吳音寧指出，最近常去社區關懷據點跟長輩打招呼，據點有共餐，長輩走出家門，吃飯聊天、跳舞上課，身體更健康。蔡英文總統上任前，長照據點只有700多個，目前台灣已經有1萬2千多個長照據點，成長17倍，在預算上，過去長照政策預算不到50億，現在已經編列近650億，長輩得到更好的照顧，都是小英總統的長照政策在照顧。

吳音寧表示，除了長照政策外，台灣在蔡英文總統的領導下，國際能見度提高，她會延續總統打下的良好政策基礎，讓地方有更好的發展。

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