辣妹約前主管聊天...他開心赴約遭拘禁勒索　「嫩版李毓芬」長相曝

▲身材勻稱、外貌出眾的張女（中）有「嫩版李毓芬」之稱。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

一名建設公司主管今年7月間接獲前同事、有「嫩版李毓芬」的張姓女特助私訊約聊，甚至約他喝咖啡，主管開心赴約，沒想到張女身為四海幫堂主的儲姓男友，突然持槍帶著4名手下現身，將主管押走後，逼主管拿出60萬現金和簽下2100萬本票才放他走，檢、警獲報後聯手出擊，在19日將儲男、張女等4人緝捕到案，並依擄人勒贖等罪向法院聲請羈押獲准。

▲四海幫堂主儲姓男子（左一）涉嫌用女友約出建設公司主管擄人勒贖。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

檢、警調查，儲姓男子曾被提報治平對象，還曾是前職棒練習生，但後來卻加入四海幫，成為海南堂堂主，而他的張姓女友則在某建設公司擔任女特助，由於張女身材高挑，聲音甜美，外貌神似女星李毓芬，在公司有許多追求者。

張女今年初離職後，6月間突然找上前公司的主管，假意有心事想跟他聊一聊，主管以為可以「色色」開心赴約，不料一到現場，儲男就帶著小弟現身，持槍把主管押走，儲男恐嚇主管說張女在公司被他騷擾，要他拿錢出來「處理」，這名主管最後只好拿出60萬現金，並簽下一張2100萬的本票後才獲釋。

▲檢、警起出犯案用的槍枝。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

主管獲釋後立即向警方報案，警方隨即組成專案小組並報檢察官指揮偵辦，18日經埋伏發現儲姓、陳姓小弟開車外出，隨即派員尾隨至左營大路某停車場後將兩人逮捕，並循線將儲男的張姓女友、張姓小弟一併緝捕到案，張姓女友被捕時雖然脂粉未施，但勻稱的外型仍十分吸睛。

據了解，4名犯嫌到案後均否認犯行，聲稱被害人是欠錢不還，警方在訊後依擄人勒贖等罪移送，檢察官在複訊後，以有逃亡及犯罪行為重大為由，向法院聲請羈押禁見獲准。