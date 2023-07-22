美股漲跌互見　道瓊指數連10紅

▲美股今天漲跌互見。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社紐約21日綜合外電報導

在企業獲利令人失望及聯邦準備理事會（Fed）下週公布利率決策前，美股今天漲跌互見，道瓊工業指數連10紅。

道瓊工業指數終場上漲2.51點，或0.01%，收在35227.69點。

標準普爾500指數上漲1.47點，或0.03%，收在4536.34點。

以科技股為主的那斯達克指數下跌30.51點，或0.22%，收在14032.80點。

費城半導體指數上漲35.000點，或0.96%，收在3698.849點。