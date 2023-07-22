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中壢警害13歲女遭性侵　退休警列「6大過失」控：辦案方式禽獸不如

▲▼昏迷,性侵,昏倒。（示意圖／取自123RF）

▲13歲少女在警方監控下遭張男逼迫口交得逞。（示意圖／取自123RF）

記者崔子柔／綜合報導

桃園市13歲少女於2020年間配合警方辦案，願意自身出面誘捕張姓男子逼迫性交易，未料卻在警方監控下，仍遭張男開車將少女載走，少女隨後在車上被張男逼迫口交得逞，桃園地檢署檢察官得知後將分案調查。退休員警石明謹昨（21）日對此列出6點質疑，「中壢分局的神辦案事件，至今他們還不覺得自己犯了什麼錯」。

「你願不願意讓你的家人或親友，不管是妹妹、女兒，十三歲，去跟性侵加害者獨處？」石明謹在臉書發文表示，先不說釣魚辦案最後有可能在法律上失去效力，「就說這次的辦案方式有多禽獸不如就好」，他列出警方6點過失：

1.即使是叫受過專業訓練的女警當誘餌，也是非常高風險的行為，事前也要經過演練，身上要帶足裝備，結果你是叫一個十三歲的小女生去當誘餌。

2.不管是幾歲，都不可以叫被害當事人當誘餌，就算在警察局裡面，不論什麼案件，傷害罪、搶奪罪、竊盜罪，你都不會讓被害人與加害人單獨相處，何況是性侵案的嫌犯，你竟然叫報案人獨自去跟嫌疑人接觸。

3.如果你要實施誘導偵查，你的部署是什麼？要從那個動線圍堵嫌犯？要在多遠的距離下保護誘餌？需要多少人力？監控的機制是什麼？是GPS追蹤器？是密錄監聽系統？什麼都沒有，你就叫報案人約嫌疑犯出來性交易，然後呢？讓他們單獨聊天，甚至上車，你說有叫她不要上車，你有想過對方如果不是一個人、如果帶有兇器、如果強行押人這些可能性嗎？兩個員警，兩手空空，就去辦案，別說害小女生被侵犯，這兩個不小心被幹掉也是死有餘辜。

4.你什麼都沒準備就算了，出包之後，你的補救措施是什麼？有沒有通報轄區，呼叫支援警力？有沒有加大追蹤搜索？有沒有趕緊找人救人？結果竟然是在原地等嫌疑人把被害人載回來。萬一沒回來呢？萬一被害人死了呢？喔！當然不能通報聲張，這樣大家不就知道我們出包了嗎？我們就賭一把，看她會不會出事，沒事最好，有事拉倒。

5.一切的根源，就是認為破案最重要，要透過報案人提供的線索，去做情報佈建，要去查明身份，還要跟監找證據，好麻煩啊！起碼好幾天，叫她約出來最快了，只要一有接觸，或是有交易，現行犯耶，還有額外獎勵好棒棒，但是被害者跟加害者接觸有沒有危險，關我屁事。

6.為何案發之後，所有人都當做沒事一樣，因為平常都是這樣幹的，只是以前運氣不錯沒出事，就算出事，只要你不說我不說，那就沒關係，這個案子，看有沒有民代去關心一下，查功獎紀錄，當初搞不好還領了功獎跟破案獎金，分局長還開會表揚呢！

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