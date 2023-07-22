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她搭高鐵自由座！「才坐5分鐘」遭婦人趕走：位置是我的　原因戰翻

▲▼高鐵,台灣高鐵,旅客,乘客,車站,返鄉,旅遊,遊客,出遊,國旅,觀光,交通,口罩,大眾運輸,高鐵月台,春節連假,防疫,雙鐵,春節疏運,加班車,自由座。（圖／記者李毓康攝）

▲她搭高鐵自由座，坐下5分鐘就被趕，她傻眼「都離開了」。（圖／記者李毓康攝）

網搜小組／趙蔡州報導

一名女網友在臉書投訴，她日前搭乘高鐵自由座，看見有乘客離開座位，座位上完全清空、沒有遺留任何東西，以為對方要下車了，她就坐上那個位置，不料5分鐘對方突然回來，態度很差的說「這是我的位子」，她雖然同意讓位，但對方的語氣讓她非常不舒服，也質疑「自由座不就是自由入座嗎」。

原PO在爆廢公社二館表示，她日前搭乘高鐵自由座時，由於座位全滿，她只好先站在走道等位置，不久後看見有一位婦人起身離開，位置上沒有遺留任何東西，她就以為對方要下車，於是立刻坐上那個位置，不料5分鐘對方突然回來，對她說「這是我的位子，我剛剛去上廁所喔」，要求她讓位。

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原PO質疑，高鐵自由座不就是自由入座嗎，還是她誤解了自由座的意思，如果婦人想離開上廁所，可以放個外套或跟她告知一下，但對方直接離開，還一句話都不說，才讓她認為對方已經不坐了。

而且她後來同意讓位，「她沒有跟我說謝謝，還態度很差的瞪著我」，語氣跟態度讓她非常不滿，也想詢問大家「究竟離開上廁所的位子能不能坐，她沒有告知，也沒有留外套，就說位置是她的，真的很不解」。

▲▼她搭高鐵自由座！「才坐5分鐘」遭婦人趕走：位置是我的　原因戰翻。（圖／翻攝自爆廢公社二館）

▲▼她搭高鐵自由座！「才坐5分鐘」遭婦人趕走：位置是我的　原因戰翻。（圖／翻攝自爆廢公社二館）

▲網友回應。（圖／翻攝自爆廢公社二館）

貼文一出立刻引發網友論戰，有一派網友力挺原PO，「笑死，這樣停車離開買午餐，回來看到車位被停，是不是可以讓對方讓位」、「其實可以不用理她」、「離開沒有放東西，其他人有權利可以坐啊」、「誰管你去幹嘛，離開了就是離開了」、「既然都離開了，也就代表她放棄了位置的使用權不是嗎？」

另一派網友則認為，「車子還在行駛，沒有靠站你就強佔別人的位子，別人不爽也很正常，上來取暖幹嘛」、「行駛中她不是去廁所或是其他有需求才會離開座位，難道閒著列車上跑百米嗎」、「車還沒到站，起來當然還要回座，不然要去哪，這應該是常識吧」。

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