非綠整合關鍵／民選總統至今　藍綠無人能破「8年魔咒」

▲我國藍綠兩大黨從未能執政超過8年。圖為110年國慶大會。（資料照／記者李毓康攝）

記者皮心瑀／台北報導

我國1996年實施總統、副總統民選至今，已經歷了7屆大選，但未曾有政黨連續三次取得政權，被視為「8年魔咒」。不過，這回2024選戰，作為執政黨的民進黨派出副總統賴清德為總統參選人，迎戰國民黨的侯友宜與民眾黨的柯文哲，還有一旁蠢蠢欲動的鴻海集團創辦人郭台銘。由於非綠陣營實質分裂，也讓賴清德民調至今一支獨秀，所以非綠陣營能否在國民黨723全代會後整合成功，關係著賴清德能否打破「8年魔咒」。

▲我國民選總統後政黨輪替狀況，點圖可放大。（圖／記者皮心瑀製）

根據 《憲法》規定，總統及副總統任期為4年，連選得連任一次。回顧1996年首次選舉，由國民黨的李登輝、連戰搭擋，對上民進黨的彭明敏、謝長廷等，最終由李登輝與連戰勝出。

到了2000年，國民黨由連戰及蕭萬長參選，民進黨派出陳水扁與呂秀蓮，綠營贏得選舉，為我國史上第一次政黨輪替；之後2004年，陳水扁、呂秀蓮獲連任，當時的對手，國民黨的連戰、宋楚瑜僅輸2萬9518票，加上因投票前爆發319槍擊案，連戰提出選舉無效、當選無效之訴訟，以敗訴收場。

民進黨執政8年後，2008年提名謝長廷、蘇貞昌參選，國民黨由馬英九與蕭萬長挑戰，最後藍營以765萬9014，得票率58.45%，成為總統民選以來，拿下得票率和得票總數最高的總統及副總統，而2012年的選舉，國民黨的馬英九、吳敦義參選，對上民進黨的蔡英文、蘇嘉全，最終成功連任。

2016年總統大選，民進黨再次由蔡英文參戰，這回與陳建仁搭檔贏得勝利，擊退國民黨的朱立倫、王如玄；2020年民進黨蔡英文與賴清德的組合，因為香港反送中運動的推波助瀾，最終在總統大選斬獲了817萬0231票，打破馬英九當年紀錄，而這一個史上最高的票數，也打敗國民黨的韓國瑜、張善政。

仔細觀察我國幾次政黨輪替，陳水扁為民進黨贏得大選，但因為當時國會最大黨還是國民黨，朝小野大，施政多受掣肘，再加上扁在兩岸與外交政策上衝撞，被認為是麻煩製造者。然而順利連任後，則因扁家貪污、洗錢弊案纏身，讓他民調跌至低點，陳水扁卸任後，也成為我國司法史上首位戴上手銬、遭聲押的卸任元首。

扁家如大廈傾倒之後，國民黨馬英九順勢而起，不過馬英九執政初始碰上八八風災，首任行政院長劉兆玄被迫請辭，接下來任內卻先是因油電雙漲挨轟，馬英九連任後，一樁疑似司法關說案，爆發「馬王政爭」，重創國民黨聲勢，之後又因推動《海峽兩岸服務貿易協議》爆發太陽花學運，推了蔡英文一把。蔡英文上任後，強硬推動勞基法修法的「一例一休」，也處理了年金改革議題，由於蔡英文開闢太多戰場，也重挫其聲望，競選連任時又遇上賴清德挑戰，腹背受敵，但最終順利整合。由於2020年時國民黨總統參選人韓國瑜，才剛選上高雄市長就落跑選總統，被質疑正當性不足，加上當時香港反送中運動正如火如荼進行，讓蔡英文撿到槍，民進黨才得以成功穩住政權。