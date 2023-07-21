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大陸 大陸焦點 特派現場

陸年輕人流行「養芒果核」幫梳毛　強調是一種精神寄託

記者林郁婷／綜合報導

「養芒果核」最近在大陸年輕人之間流行，不少人都會在網路上分享自己的「養芒果日記」，他們認為芒果核曬乾後毛茸茸的觸感，就如同飼養貓狗一樣帶來快樂，還能紓壓，不過這行為也被批評是不務正業，對此，一名養芒果核的網友表示，「這叫精神寄託！」

《九派新聞》報導，部分年輕人稱，芒果核洗乾淨後有毛茸茸的觸感，摸起來很舒壓，有人對此表示不能理解，直言是不務正業。養芒果核的人指出，這就像大學生養狗一樣，「好聽點叫精神寄託，不好听就是閒的，最終還是回歸生活，關注自己」。

▲▼大陸年輕人幫芒果核梳毛。（圖／翻攝自微博／九派新聞）

▲大陸年輕人幫芒果核梳毛。（圖／翻攝自微博／九派新聞）

一名化名為「小夢」的網友表示，養芒果核的過程沒有想像中簡單，不是吃完拿去曬就好，需要先搓揉芒果核，洗掉上面多餘的果肉，接著用牙刷將果核刷到沒有黃色，再用吹風機吹乾，同時也要繼續刷毛避免黏住，最後放在太陽下正反面暴曬，直到完全乾掉。

▲▼網友定期曬出她養的芒果核。（圖／翻攝自小紅書／吃涼拌皮卡丘嘴都電麻辣）

▲網友曬出她養的芒果核。（圖／翻攝自小紅書／吃涼拌皮卡丘嘴都電麻辣）

另一名劉姓女子也分享自己養的2個芒果核，分別為它們取名為「大毛」和「二毛」，定期在小紅書上更新「芒果核日記」。

她透漏，剛開始怕芒果核發霉也會梳毛，但現在毛也乾了之後變得刺刺的，就沒有繼續梳，還有不少人給出護理芒果核「毛髮」的建議，「剛開始發純粹就是覺得好玩，也沒有太多的娛樂活動，後面陸陸續續還是會繼續記錄這兩隻芒果核的成長日記」。

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關鍵字：

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