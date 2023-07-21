美高官電郵遭入侵　傳駐中國大使、亞太助卿都遇駭

▲美國國務院亞太助卿康達。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社華盛頓20日綜合外電報導

「華爾街日報」報導，根據熟悉內情的消息人士，與北京當局有關的駭客侵入美國駐中國大使勃恩斯、國務院主管東亞事務的亞太助卿康達的電子郵件帳號。

其中一名消息人士說，美國國務院上週遭披露淪為間諜行動對象後，據信勃恩斯（Nicholas Burns）與康達（Daniel Kritenbrink）是國務院內被這波攻擊鎖定的兩位最高層級官員。

這項間諜行動的整體輪廓仍不明朗。

根據華爾街日報，雖然被駭的僅限非機密電子郵件，但勃恩斯和康達的收件匣可能有助駭客窺知最近一連串拜登政府官員訪問中國的規畫，以及關於美國與對手競爭政策的內部溝通。

美方之前已表示，商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）的電子郵件帳號被駭，勃恩斯與康達則是第2、第3位被媒體披露電郵遇駭的拜登政府高官。

一名熟悉內情的消息人士說，國務卿布林肯（Antony Blinken）及其身旁高階幕僚的電子郵件帳號似乎未被駭客直接滲透。駭客似乎把焦點擺在一小群負責處理美中關係的高官。

國務院發言人表示，「基於安全理由，我們目前不會另外分享這起資安事件性質與規模的資訊」，國務院正持續監控和調查當中。

白宮國家安全會議（National Security Council）拒絕評論。

康達上個月隨同布林肯訪問中國，兩人與勃恩斯都出席了跟中國高官和中國國家主席習近平的會議。在北京舉行這些高階會談前，康達曾率領較低層級的官員赴中國先做準備。