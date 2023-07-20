快訊／大雷雨轟不停！3縣市警戒　豪大雨持續夜襲17縣市　

▲對流旺盛，部分縣市下午出現大雨。（圖／記者李毓康攝）

記者李姿慧／台北報導

午後對流旺盛，雨下不停，氣象局傍晚再對台南市、高雄市、屏東縣發布大雷雨訊息，雨勢將持續到晚間19時15分，嚴防劇烈降雨。此外，氣象局持續對17縣市發布豪大雨特報，其中8縣市轟豪雨。

此外，氣象局晚間持續對17縣市發布豪大雨特報，氣象局表示，午後對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今台南市、高雄市、屏東縣、南投縣、桃園市及雲林縣、嘉義縣、新竹縣山區有局部大雨或豪雨。

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大台北、中部地區及苗栗、東半部山區有局部大雨發生的機率，注意雷擊及強陣風，山區請慎防坍方及落石，低窪地區慎防積水。

豪雨特報

影響時間：20日下午至20日晚上

豪雨：桃園市、新竹縣山區、南投縣、雲林縣山區、嘉義縣山區、台南市、高雄市、屏東縣、恆春半島

大雨：台北市、新北市、苗栗縣山區、台中市、彰化縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、宜蘭縣山區、花蓮縣山區、台東縣山區

▲17縣市豪大雨特報。（圖／氣象局）

另氣象局今(20日)下午17時39分針對台南市發布大雷雨即時訊息，持續時間至19時15分；提醒慎防劇烈降雨、雷擊，溪(河)水暴漲，低窪地區慎防淹水，以及低能見度。

緊接氣象局下午17時46分再對高雄市、屏東縣發布大雷雨即時訊息，持續時間至19時15分；慎防劇烈降雨、雷擊，溪水暴漲，低窪地區慎防淹水，及低能見度。

▲▼氣象局針對「台南市、高雄市、屏東縣」發布大雷雨即時訊息。（圖／氣象局）

大雷雨即時訊息示警區域

台南市：官田區、大內區、新化區、善化區、新市區、安定區、山上區、玉井區、左鎮區

高雄市：大樹區、大社區、仁武區、鳥松區、燕巢區、旗山區

屏東縣：屏東市、長治鄉、九如鄉、里港鄉、鹽埔鄉

