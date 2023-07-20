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社會 社會焦點 保障人權

17F冷氣墜落砸死21歲女！工人稱「以為裝好了」…鬆手整台掉下去

記者陳以昇、莊智勝／新北報導

新北市板橋區新埔捷運站2號出口附近一棟大樓今(20日)下午1時11分發生恐怖意外，當時該棟大樓17樓住戶正在進行裝設冷氣工程，不料重達33公斤的冷氣機卻突然墜落，導致下方一名正在等公車的黃姓女子(21歲)當場遭砸，送醫搶救後宣告不治。初步了解，裝設冷氣的李姓工人向警方供稱，當時以為已經安裝固定好了，因此鬆手，沒想到冷氣竟會整台直接掉下去。詳細事發原因為何，尚待警方進一步釐清。

初步了解，當時死者黃女與姊姊正在該棟大樓前方等候公車，不料重達33公斤的冷氣卻突然自17樓墜落，黃女當場遭砸個正著、頭部受到重創，倒地無生命跡象；一旁的姊姊見狀嚇傻，立即蹲下為妹妹CPR，路人也趕緊報警將黃女送醫，無奈因傷勢過重，經搶救後仍宣告不治死亡。

事發當時大樓17樓正在進行裝設冷氣工程，整台全新未使用過的窗型冷氣竟意外掉落砸死人。進行安裝工程的李姓工人事後也遭警方帶回，初步供稱當時以為冷氣已經安裝固定好，怎料剛鬆手就整台直接掉下去。目前李男初步坦承疑似是螺絲未鎖好釀禍，全案朝過失致死罪進一步偵辦。

▲22歲女子等公車，遭17樓掉落的冷氣機砸中命危。（圖／記者陳以昇攝）

▲21歲女子等公車，遭17樓掉落的冷氣機砸中慘死。（圖／記者陳以昇攝）

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