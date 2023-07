安卓和iOS哪個好？　IG負責人公開表態...引爆網友激戰

▲和老闆Meta執行長祖克柏一樣,IG負責人亞當莫賽里直白表示Android更好。(示意圖,pexels)

圖文/鏡週刊

不管是Android或iOS系統都各有擁護者,哪一種系統最優秀,更是時常爭論的話題。日前Instagram負責人亞當莫賽里(Adam Mosseri)在Threads直接表示「Android比iOS更好」,一句話立刻引爆網友激戰。

一開始是由知名科技網紅馬克斯布朗利(Marques Brownlee)於Threads開啟話題,表示想聽聽看粉絲們認為最棒的科技「批評言論」(Alright let's hear your best TECH hot takes.)。意外釣出Instagram負責人莫賽里,以一句「Android 優於 iOS」(Android’s now better than iOS.)回應,就此開啟戰場。

至今莫賽里的回文已經累積460條串文討論,不過莫賽里丟下一句Android更好就消失了,沒有參與討論或解釋原因。

▲亞當莫賽里回應科技網紅的提問,引發不少人討論。(翻攝自Marques Brownlee Threads)

有網友不贊成莫賽里說法,替iOS說話,表示各系統使用非常無縫,也有Android使用者表示認同,指出Android的安全性更好,更有網友看到笑稱「這就是 Instagram 始終沒有 iPad 版本的原因」。

不過莫賽里的老闆Meta執行長祖克柏,早在2020年就接受馬克斯布朗利訪問,曾明確表態在智慧手機的選擇上,還是偏好Android,還是一名使用Galaxy手機多年的三星鐵粉。

儘管祖克柏、莫賽里都力挺Android,但旗下新平台Threads昨(19)日釋出的首波更新,卻是獨厚iOS系統,Android目前未能使用。

