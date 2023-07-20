安卓和iOS哪個好？　IG負責人公開表態...引爆網友激戰

▲和老闆Meta執行長祖克柏一樣，IG負責人亞當莫賽里直白表示Android更好。（示意圖，pexels）

圖文／鏡週刊

不管是Android或iOS系統都各有擁護者，哪一種系統最優秀，更是時常爭論的話題。日前Instagram負責人亞當莫賽里（Adam Mosseri）在Threads直接表示「Android比iOS更好」，一句話立刻引爆網友激戰。

一開始是由知名科技網紅馬克斯布朗利（Marques Brownlee）於Threads開啟話題，表示想聽聽看粉絲們認為最棒的科技「批評言論」（Alright let's hear your best TECH hot takes.）。意外釣出Instagram負責人莫賽里，以一句「Android 優於 iOS」（Android’s now better than iOS.）回應，就此開啟戰場。

至今莫賽里的回文已經累積460條串文討論，不過莫賽里丟下一句Android更好就消失了，沒有參與討論或解釋原因。

▲亞當莫賽里回應科技網紅的提問，引發不少人討論。（翻攝自Marques Brownlee Threads）

有網友不贊成莫賽里說法，替iOS說話，表示各系統使用非常無縫，也有Android使用者表示認同，指出Android的安全性更好，更有網友看到笑稱「這就是 Instagram 始終沒有 iPad 版本的原因」。

不過莫賽里的老闆Meta執行長祖克柏，早在2020年就接受馬克斯布朗利訪問，曾明確表態在智慧手機的選擇上，還是偏好Android，還是一名使用Galaxy手機多年的三星鐵粉。

儘管祖克柏、莫賽里都力挺Android，但旗下新平台Threads昨（19）日釋出的首波更新，卻是獨厚iOS系統，Android目前未能使用。

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