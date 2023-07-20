魔人室友吃素！妹子「吃肉逼聽佛歌」荒謬1要求　全場怒噴有病

▲便當白飯有淋滷汁，室友竟倒掉不給大家吃。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）



網搜小組／劉維榛報導

「被折磨神智不清...」一名女大生哀喊，室友是個「素食魔人」，每天睡覺播佛經之外，看到大家吃肉也播佛歌，要大家不准殺生，就連白飯有淋滷汁，對方還會氣得倒掉，就是不給大家吃。另荒謬1點的是，外出吃餐廳也只能吃素食，若要各吃各的，室友還會暴怒「現在是要搞排擠？」

一名女網友在Dcard表示，她本身是葷食主義者，也很尊重吃素的人，無奈室友連蛋奶五辛都不碰，還是個「素食魔人」。原PO直呼，每當大家吃肉，室友就開始播佛經，頻頻強調「殺生」2個字。

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若房間冒出蟑螂，室友就會跳出來阻止殺生，甚至每晚9點睡覺要播佛經，直到隔天早上5點，讓原PO崩潰直呼「每天我都感覺自己要被超渡...被折磨神智不清！」

不僅如此，大家出門吃飯的話，室友會要求只能吃素食餐廳，若想分頭各吃各地，對方就會情緒勒索表示「現在是要搞排擠？」原PO也提到各種窘境，若大家堅持找葷食餐廳，室友就故意狂喊「好臭好臭」；尤其帶便當回去吃，「飯稍微沾到肉汁全部倒掉，也不給我們吃。」

底下網友紛紛看傻開砲，「這真的有病，不用理她，每天買個雞腿在她面前啃」、「這種的...我半夜一定會幫你送一袋香雞排吃」、「一位很想被大家排擠的素食主義者」、「你是遇到室友還好，有這種爸媽的更慘」、「倒掉超浪費= =」、「直接不當朋友就好了，幹麻一起吃飯」。