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他餐廳吃飯「蟑螂飛上頭」　投訴老闆娘遭回：所以要我幫你洗頭嗎

記者趙蔡州／綜合報導

有網友投訴，他到嘉義縣中正大學附近一間餐廳用餐時，有蟑螂飛到他頭上，氣得立刻向老闆娘反映，沒想到老闆娘竟回答「所以是要我幫你洗頭嗎」，態度讓他完全不能接受，雙方因此在店內爆發激烈爭吵。對此，嘉義縣衛生局表示，將派人前往稽查，若確實有相關缺失，會勒令限期改善。

原PO在爆料公社表示，他近日到中正大學附近一間餐廳用餐，沒想到才剛進門點完餐點，就看到蟑螂在關東煮台旁爬行，雖然女店員有來處理，卻因為不敢打讓蟑螂跑走，後來有一隻蟑螂飛到他頭上，氣得他立刻向老闆娘反映，不料老闆娘竟說「所以是要我幫你洗頭嗎」。

▲蟑螂,小強（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

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▲客人在餐廳吃飯，遭蟑螂飛上頭部，老闆娘聽了卻說「所以是要我幫你洗頭嗎」。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

原PO形容，當時老闆娘的語氣相當嘲諷，態度讓他完全不能接受，直言「這是餐廳唉，你們店內有蟑螂亂飛，還影響到客人，妳們不做處理，還回覆客人這種話」。老闆娘聽了就說，「你覺得要怎麼處理，這裡是公共場所，門會打開蟲就會飛進來」、「你們現在都在用餐，我能做清潔嗎？還是要我用消毒水噴你的頭」。

雙方在店內吵成一團，後來老闆與其他店員也加入幫老闆娘講話。老闆嗆原PO「不然你想怎樣，你要怎麼處理，你要說啊，蟑螂一直跑，我要花多少時間抓」、「蟑螂是我養的嗎，是我讓它進來的嗎，蟑螂停在你頭上是不是？（原PO回答，是啊），你可以不要來這裡吃啊，我也不歡迎你啊，又不是我放在你頭上的」。

原PO最後說，「店家有衛生問題不處理，影響到客人還說『所以要我幫你洗頭』，老闆本人更說，等你吃到蟑螂在說，真的非常誇張」，事後也在餐廳的Google評論留下負評。

▲▼男控蟑螂飛頭 店家問「要幫你洗頭嗎」爆口角 。（圖／翻攝自爆料公社）

▲客人一方與店家一方在餐廳內吵成一團。（圖／翻攝自爆料公社）

針對投訴，老闆娘表示，她當下友詢問對方，有需要幫忙做什麼處理，客人只要求他們注意整潔，她接著詢問，（因為被蟑螂爬過）要不要洗頭或噴消毒水，不料對方情緒就不開心了。老闆也說，不論他怎麼解釋，對方都不聽，還一直盧一直盧，一直罵他的老婆，所以最後才有點情緒失控。

雙方針對蟑螂的問題吵成一團，最後雖然沒有爆發肢體衝突，卻也因此鬧到不歡而散，吵架的過程也被其他顧客拍下。嘉義縣衛生局則表示，目前未收到相關檢舉，後續會派人前往稽查，若確實有相關缺失，會勒令限期改善。

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