中美晶片大戰未歇　陸劇《我的中國芯》惹議遭暫停播出

▲大陸網劇「我的中國芯」。（圖／翻攝微博）



實習記者高語璠／綜合報導

中美晶片大戰還未歇，大陸近期推出晶片科技相關題材的網劇《我的中國芯》，受到外界關注。宣傳片出爐後，有不少網友指出，該劇上映時機諷刺意味十足，且細節疑有多處不合理，該劇組上映當天在官方微博宣布「暫緩上線播出」。

綜合陸媒報導，《我的中國芯》講述某民營科技公司承擔國家燃點計畫科研項目，研發用於光刻機的193奈米DUV雷射器。使用這種雷射器的光刻機可解決絕大多數先進積體電路晶片的生產問題，對國家有重大意義。

據《星島日報》報導，在該劇片頭引用一段英文旁白，「即日起，全面禁止向中國銷售先進光刻機」，疑似是將近期現實中，美日荷聯手限制晶片出口作為故事背景，被網友解讀為諷刺中國芯片產業現狀。

該劇宣傳片出爐後，有網民稱讚劇情勵志，但也有不少網友的批評聲浪快速增加，諸如「這不是哪壺不開提哪壺嗎？」、「晶片沒整出來劇先整出來了，是科幻片」、「這是低級紅高級黑！惡意諷刺中國晶片現狀！」、「這下卡美國脖子了」。

在一片爭議聲當中，「我的中國芯」劇組官方微博於上映當天發文稱，「由於排播調整，本劇暫緩上，播出時間待定」，未如預定時間開播。