川普剛提「搶工作說」　孫曉雅：美台是「天生互補夥伴」

▲美國在台協會處長孫曉雅。（圖／記者呂晏慈攝）

記者呂晏慈／台北報導

美國前總統川普（Donald Trump）近日聲稱，「台灣確實拿走我們所有的半導體業工作」，還說應向台灣收稅、對台建立起貿易壁壘，引發輿論關注。美國在台協會（AIT）處長孫曉雅今（19日）舉辦記者會致詞時，雖並未點名川普的名字，但特別主動談及，美國與台灣是「天生互補的夥伴」，全世界68％的半導體產業是在美國設計的，在台灣也有許多半導體的晶圓廠。

孫曉雅今天下午於美國在台協會，主持自2021年7月上任以來之第三場記者會。

孫曉雅會中致詞時主動談及，她身為AIT處長，有支持台灣的自我防衛能力、增進全球供應鏈韌性、支持維護以及拓展台灣國際空間的努力，以及深化美台之間現已相當卓越的經濟關係、人與人之間的關係等4大目標，其中每一項都在華府得到跨黨派支持。

其中，針對增進全球供應鏈方面，孫曉雅指出，美國與台灣的公司在高科技產業方面可以說是互補的，同時也為人民和經濟帶來好處，美國與台灣在半導體產業方面是「天生互補的夥伴」，全世界68％的半導體產業是在美國設計的，在台灣也有許多半導體的晶圓廠，雙向科技方面的合作，也能夠促進現代化生活，並且為雙邊帶來創新。

此外，在深化美台經濟關係方面，孫曉雅談及，美台經濟關係不僅只限於高科技產業，2022年台灣是美國第九大貿易夥伴，2021年台灣也是美國農產品第六大消費市場，在前10大貿易夥伴中，只有加拿大、墨西哥與美國的人均貿易額高於台灣，隨著如台積電這樣高科技產業與先進製造公司赴美投資，台灣現在已經成為美國成長第四快的外人投資來源。