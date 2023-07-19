女婿聽消息「偷抵押房買股」撈百萬　岳父涉內線全吐回再噴250萬

▲原上櫃公司百略醫學科技公司在2018年公告，以現金溢價賣給僑外資滿得投資，百略江姓副總經理在家族聚會時提到此事，唐姓女婿竟抵押房偷買股。（圖／免費圖庫）

記者黃宥寧／台北報導

原為上櫃公司百略醫學科技副總經理的江台雄，得知公司洽談併購案，卻在家聚時提及，其唐姓女婿拿房抵押借款，偷買股票不法獲利115萬餘元，被依違反內線交易罪處1年7月、緩刑3年。士院日前依共犯證券交易法各處江台雄、及其女兒1年6年至1年10月徒刑，均可緩刑，除繳回犯罪所得還得再向公庫支付指定金額。

2018年1月13日百略公司與滿得公司協商併購契約時，發現交易條件涉及位在大陸子公司鴻邦公司，而江台雄當時在子公司擔任負責人，也被召回台說明鴻邦營運狀況，江男因此得知公司將被併購利多訊息，當時並依規定簽下保密書，禁止對外洩露風聲。

百略公司於2018年3月21日召開由臨時董事會成立的併購特別委員會，通過股權轉換契約，並在當天傍晚在公開資訊觀測站公告，由滿得投資以每股新台幣84.74元收購百略100%股權，溢價17.85%，併購總金額超過93億元。

豈料，江台雄在同年2月底與親人聚餐時，把百略將被併購訊息告訴家人，唐姓女婿得知後，竟然就趕在3月1日前，把名下位於北市文山區房子拿去抵押借款，並賣掉二手音響換取現金，買進75張百略股票，之後陸續賣出不法獲利達115萬6200元。北院審理後，認唐男違反證券交易法之內線交易罪，處有期徒刑1年7月。緩刑3年，緩刑期間付保護管束，需向公庫支付5萬元，並接受法治教育課程2場次。

至於江台雄、其女兒、女兒丈夫唐姓姑姑共同從事內線交易，不法獲利370萬2447元；江也將好消息告訴郭姓前同事，郭女不法獲利58萬9400元、前百略施姓財務協理不法獲利42萬5600元，5人在偵查中自白，且繳交全部犯罪所得，全案由士林地院審理。

審理時，江台雄辯護律師主張，江坦承犯行、繳回犯罪所得，且財團法人證券投資人及期貨交易人保護中心就百略公司內線交易案公開受理求償登記，均無人向江台雄求償，對金融秩序影響有限等。

江台雄女兒辯護人主張，是江以女兒名義開戶操作，該帳戶多年來都交由他規劃管理，損益均是江負責，其女僅依父親指示而為買進賣出等操作處理；唐女的律師稱，她僅獲利54萬，其餘均受將台雄指示，她非以此為業、長期從事內線交易；施女辯護人稱，施女是因為與丈夫閒聊得知內線消息，一時失慮涉犯重典，但因交易數量非多，對市場影響非巨鉅，均請求減刑。

合議庭審酌5人不思遵循法律規範，在百略重大消息尚未公開前從事內線交易，破壞證券市場公開、透明的交易秩序，且危害證券投資人參與證券交易市場運作的資訊平等性及公平性等信賴關係，所為實有不該，併審酌江台雄位居主導地位，負責提供內線交易所需資金，犯罪參與程度高，江女依指示下單，犯罪參與程度較低。

同時，考量5人犯後均坦認犯行，繳回犯罪所得，態度尚可；江等人自述收入、家庭狀況等，依共犯內線交易罪，處江台雄有期徒刑1年10月、緩刑3年，支付公庫250萬；江女等4人均處有期徒刑1年6月、緩刑2年，向公庫支付20萬至40萬元。全案可上訴。