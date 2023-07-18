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2月嬰猝死「血液尿裡全是毒」　同住8童發展遲緩...4毒蟲下場曝

▲▼檢方於毒窟救出8名幼童。（圖／記者黃子倩翻攝）

▲2個月大男嬰猝死被驗出生前染毒，還發現家中竟仍有8名幼童置身毒窟內。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄一名2個月大的男嬰2020年11月間猝死，經法醫相驗後發現男嬰血液、尿液內含安非他命成分，疑生前遭人施打毒品，至男嬰住處搜索後確實查獲毒品，並發現同住的8名8歲以下孩童，因同樣長期置身毒窟內，皆被驗出有生長不良、發展遲緩等情形，更誇張的是，猝死男嬰的母親周女還懷有身孕中。高雄地院將男嬰父母、姑丈和伯父4名大人依妨害幼童發育罪，分處6月至9月不等徒刑，全案上訴，高雄高分院今（18）日宣判，男嬰父親及伯父維持原判，姑丈及母親周女則改判徒刑7及6月。可上訴。

回顧整起事發經過，檢警2020年11月11日接獲通知，一名2個月大男嬰死亡，會同法醫趕赴相驗，並於隔天解剖確認死因是支氣管肺炎併水腫，初步排除他殺嫌疑，但過程中發現男嬰血液、尿液均含有第二級毒品甲基安非他命，疑似生前遭人施用毒品，便主動簽分偵辦，指揮前鎮警分局、婦幼警察隊共組專案小組。

男嬰母親周女與先生呂男、男童伯父、姑丈吳男及其子女共12人同住一棟透天厝，其中周女除了男嬰外，還有2名子女，吳男有5名子女，及伯父的1名小孩，除了過世的男嬰是2個月大，均為2至8歲以下兒童。檢方2021年3月11日前往搜索，當場扣得第二級毒品安非他命2包、吸食器2組及電子磅秤1台等物，並依法以現行犯將男嬰的母親、姑丈及伯父逮捕，3人坦承施用毒品。

但誇張的是，3人都會在房間吸毒，這個房間還有8名兒童同住，辦案人員一進房內環境相當凌亂，入內搜索找尋分散在房間中的毒品，有的就放在床旁的小櫃子上，邊搜索一旁還伴隨著小孩哭鬧尖叫的聲音，而毒品就直接放在小孩隨手可得的地方，讓辦案人員直呼太誇張。

不僅如此，周姓女子去年才剛失去了2月大的孩子，被逮時又懷有身孕，卻照樣持續吸毒；而8名兒童至醫院進行驗傷、身心評估及緊急安置事宜，經醫師評估後，8名兒童有自閉、發展遲緩、語言遲緩或體重過輕等問題。

法院一審判處男童母親周女依妨害幼童發育罪有期徒刑8月，吳姓姑丈處9月，均不得易科罰金；丈夫7月徒刑、不得易科罰金，另幫助犯施用第二級毒品罪處2月、可易科罰金；伯父妨害幼童發育罪處6月，可易科罰金、緩刑3年。

全案上訴後，高雄高分院今日宣判，男嬰的父親呂男和伯父上訴駁回，姑丈吳男改判7月，另外，審酌周女需要照顧小孩，改判徒刑6月，得易科罰金，全案仍可上訴。

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