漂流太平洋2個月　澳洲男「吃生魚喝雨水」奇蹟獲救

記者詹雅婷／綜合報導

澳洲籍男子今年4月帶著狗狗自墨西哥開船出海，但航行期間卻遇上風暴，船隻設備損壞，只能被迫在太平洋漂流，吃生魚、喝雨水，時隔2個月奇蹟獲救。依據救援畫面，面色憔悴、滿臉鬍子的他露出燦爛笑容。

綜合9News、每日郵報等報導，澳洲雪梨男子提姆沙多克（Tim Shaddock）4月從墨西哥拉巴斯（La Paz）啟航，帶著狗狗貝拉（Bella）一起前往法屬玻里尼西亞，不過這趟旅程才開始數周，一場惡劣風暴摧毀船上電子設備，一人一犬就這樣迷失在太平洋海面上。

由於船隻上只有漁具與生存裝備，提姆沙多克和貝拉吃生魚、喝雨水，躲在船隻遮篷下方防止曬傷，時隔2個月，一人一犬才在墨西哥海岸被一艘鮪魚拖網漁船救起。所幸在這段艱難的海上漂流日子期間，他並沒有受傷，與沒有出現重大疾病。

依據救援畫面，提姆沙多克儘管面容憔悴、滿臉鬍子，但也露出燦爛笑容。他透露，這段海上漂流的日子非常艱辛，「我需要休息和吃點好的食物，因為我在海上待了很長一段時間，已經很久沒有吃到足夠的東西了。」