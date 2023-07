巨大「不明物體」突現澳洲海灘！疑馬航MH370零件　警方列危險物

▲西澳海灘出現不明巨大金屬物體。(圖/翻攝自推特@AusSpaceAgency)

記者張寧倢/綜合外電報導

澳洲西部海灘最近出現一個神祕的巨大金屬圓柱體,讓當地人感到困惑,向警方通報了這一可疑物品,目前州國防單位與太空局正在進行調查。有人懷疑是否為9年前消失的馬航MH370客機零件,但專家認為與飛機零件不符。西澳州警方也表示,「在確定其來源前」將視為危險物體,但推測它「並非來自商用飛機」。

根據BBC、衛報等外媒報導,澳洲太空局(Australian Space Agency)在推特上PO出一張照片表示,目前正在對位於西澳朱里恩灣(Jurien Bay)附近海灘上的金屬物體進行調查,暫推測可能來自外國太空運載火箭,因此也正與全球同行聯絡希望能獲取更多資訊,並呼籲民眾應與其保持距離,若發現更多可疑的殘骸,務必立刻通報當局。

A giant mysterious metal cylinder has left locals stumped after the debris appeared suddenly on the shoreline of WA's Midwest.



The huge metal object was found on a beach near Green Head on Sunday, with local residents reporting the suspicious item to police.



The item is… pic.twitter.com/XzUhAGznna