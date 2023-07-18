杜蘇芮最快明成颱！一路向西　最新各國路徑曝

▲最新各國電腦模式模擬熱帶系統未來路徑。（點圖可放大／翻攝typhoon2000）



記者陳俊宏／台北報導

天氣風險公司表示，目前位在呂宋島東南方海面發展的熱帶擾動，快的話有機會在周三至周五增強為今年第5號颱風「杜蘇芮」。天氣風險天氣分析師歐宗學表示，它西行路徑會有多接近台灣，還需要幾天的時間追蹤觀察，如果偏北通過巴士海峽，當然不排除有海上颱風警報的機會。而最新各國電腦模式模擬路徑也出爐。

歐宗學指出，雖然泰利颱風對台灣沒有直接影響，但它所屬的大低壓帶仍為台灣帶來不穩定環境及水氣，今天（18日）午後西半部、各地山區還是可能有旺盛的熱對流雲系發展，要留意局部大雷雨。

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歐宗學說，周三開始太平洋高壓西伸增強，台灣逐漸脫離低壓帶影響，迎風面東南部地區降雨會減少許多，不過各地依然是午後雷陣雨的天氣型態，且局部地區的雨勢可能會延續至夜間，仍然要留意下半天的天氣變化狀況。

▼菲律賓東方海面熱帶擾動發展中。（圖／翻攝tropicaltidbits）



歐宗學表示，後續一直到周末期間，台灣大多在太平洋高壓勢力邊緣，環境風向東南至偏東風，迎風面東半部水氣不多，預估降雨量有限，但午後山區及西半部地區仍然是局部雷陣雨天氣，要留意可能有短時較明顯雨勢機會；另外，氣溫將再明顯偏高，內陸地區可能再有極端高溫發生。

歐宗學提醒，菲律賓東方海面有低壓擾動正在發展，預估近兩日就將發展為熱帶性低氣壓，後續也可能進一步增強為今年第5號颱風杜蘇芮，移動路徑方面受太平洋高壓引導，將往北轉西北至偏西，接近通過菲律賓呂宋島後進入南海。

歐宗學提到，它的西行路徑會有多接近台灣，還需要幾天的時間追蹤觀察，如果偏北通過巴士海峽，當然不排除有海上颱風警報的機會；即便路徑偏南，以它未來可能發展的強度及大小，對於台灣東南部海域、巴士海峽以及台灣海峽南部，從周日開始陸續都會有不小的影響，提醒海上作業的朋友們，要持續追蹤該系統未來發展動態。

而本周還有其他颱風生成？中央氣象局預報員曾昭誠接受《ETtoday新聞雲》訪問指出，菲律賓東方海面周四前後有個低壓會發展，強度還要觀察，由於屆時是高壓逐漸增強過程，目前預測會從台灣南方通過，但不確定性滿大，要看周四前後發展過後會比較確定。至於是否可能發布颱風警報，他表示，如果該系統靠近過程中，離台灣夠近，也有達到颱風的強度，就不排除，仍要觀察。