可以睡飽一點了！　景美女中今年8月起廢除朝會

▲景美女中今年8月起廢除朝會。（圖／翻攝自景美女中學校網頁）

記者楊惠琪／台北報導

台北市成功高中去年率先廢除朝會，景美女中近日也在校務會議通過，112 學年度起取消朝會，將改在班級周會時間舉行年級集會。景美女中學務主任謝再益表示，學校評估朝會出席率並不好，也不想祭出懲處強迫學生參加，與其沒辦法達到全校宣導效果，不如另外利用周會時間舉行年級集會，學生每天只要8點10分前到校即可。

景美女中原本周一舉行高一朝會、周四舉行高二朝會，學務處考量作息時間調整及集會宣導效果，於近日校務會議中通過，112學年度起取消朝會，改於周五下午的周會活動時間舉行年級集會。

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景美女中校務會議學生代表黃同學表示，以往實體朝會每班到場的人數也不多，如果有要公告的重要事項或表揚學生，可以改在班級周會宣布，都是更有效的替代方式。

台灣青年民主協會表示，過去學校利用朝會提醒學生各項生活常規，但隨著傳達訊息的科技發展，集會宣達資訊的效益不大，尤其夏天溫度越來越高，學生常在朝會時中暑或感覺不舒服，樂見有越來越多學校在朝會上陸續鬆綁。

台灣青年民主協會指出，教育部去年已修正「高級中等學校學生在校作息時間規劃注意事項」，將原先每周最多兩次的全校集合活動改為一次，不少學校在上學年降低朝會次數後，改由班導代為轉達注意事項，發現學校運作並沒有受到影響，因而在下學期取消朝會，建議學生可在校務會議提案，透過師生共同討論，是否訂定「取代朝會」的方案。