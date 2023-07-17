傳台積電高雄廠敲定「2奈米」！投資金額再放大　陳其邁說話了

▲台積電高雄廠傳出敲定2奈米製程。（圖／記者高兆麟攝）

記者賴文萱／高雄報導

台積電高雄廠設廠進度備受關注，現在傳出已鎖定先進製程，敲定將生產2奈米產品。對於製程改變，高雄市長陳其邁今（17）日受訪表示，上次台積電有對外說明改成先進製程，一切都以他們的說明為主，他並強調，台積電針對整體布局所做的調整，市政府會全力配合。

在台積電前次法說會時，總裁魏哲家證實高雄廠計畫有調整，將從原先的28奈米改為先進製程，當時他指出，他不認為高雄再做28奈米廠計畫，是一個經濟上考量最好的選擇，所以會改成做先進製程，也就是目前台積電還很缺的產能。

今天有媒體批露，因應AI人工智慧浪潮，台積電將改變原高雄廠原規畫，將建立更先進的2奈米製程投資案，讓先進製程同步在南北推進。

▲針對台積電高雄廠製程改變，陳其邁表示，市政府會全力配合。（圖／記者賴文萱翻攝）

針對台積電先進製程是否已經敲定為2025年下半年量產的2奈米產品，陳其邁今天回應，製程的改變，上次TSMC有對外說明改成先進製程，一切都以台積電的說明為主，這個我們尊重。

陳其邁說，年初的時候，台積電有通知高市府希望能夠把製程改成先進製程，這牽涉到後續市府跟中央要配合的事項，也包括水電、環差等事項，這個都有充分做過溝通，針對他們為整體布局所做的調整，市政府會全力配合。

他強調，目前包括這些水電的問題，當台積電決定改變製程時就已經告知市府，市府也邀集中央單位做因應跟調整，這個部分沒有問題。環差部分就等他們補足相關的資料，再來進行後續行政程序的處理。