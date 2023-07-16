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夫妻2015年貼「藍黑白金裙」爆紅　丈夫涉嫌殺妻未遂被捕

▲▼還記得嗎？英夫妻因「藍黑白金裙」爆紅　男今涉殺妻被捕。（圖／翻攝自YouTube） 

▲凱爾2015年因「藍黑白金裙」爆紅，不料近期傳出他涉嫌殺妻未遂，被警方逮捕送辦。（圖／翻攝自YouTube）

記者趙蔡州／綜合報導

大家還記得這一件爆紅的連衣裙嗎，蘇格蘭一名男子2015年在網路社群分享一張連衣裙照片，詢問網友裙子究竟是「藍黑色」還是「白金色」，意外引起全球網友激辯，他也因此一夕之間聲名大噪，甚至被邀請參加美國知名節目「艾倫秀」，如今他卻傳出「涉嫌謀殺妻子未遂」，被警方逮捕移送法辦。

根據英國The Guardian報導，38歲蘇格蘭男子凱爾（Keir Johnston）2015年2月與妻子葛瑞絲（Grace Johnston）結婚時，因為岳母在婚禮上穿的「連衣裙照片」一夕爆紅，不料如今他被葛瑞絲指控根本是恐怖情人，進行家暴已經長達11年之久，甚至在2019、2022年2度試圖勒斃葛瑞絲。

報導指出，凱爾除了試圖勒斃葛瑞絲外，也多次在家中朝葛瑞絲揮刀恐嚇，並強行控制葛瑞絲的財務與行動自由，不讓對方與其他朋友甚至親戚往來。凱爾近日被依「涉嫌謀殺未遂」逮捕送辦，不過他10日在格拉斯哥高等法院出庭時否認一切指控，案件後續將持續進行聽證會庭，並於2024年正式審判。

▲▼還記得嗎？英夫妻因「藍黑白金裙」爆紅　男今涉殺妻被捕。（圖／翻攝自tumblr）

▲「藍黑白金裙」2015年在網路上爆紅。（圖／翻攝自tumblr）

凱爾2015年2月葛瑞絲結婚前，他的岳母分享一張準備在婚禮上穿的連衣裙照片，不料2人與親友因為連衣裙的顏色發生爭論，有人認為裙子是「藍黑色」，另一派則認為是「白金色」，婚禮當天連樂團的音樂家都加入討論，一度因為專注於爭論而差一點錯過表演時間。

婚禮結束後，凱爾的親友重新把照片分享到Tumblr，並向所有關注的網友詢問「裙子究竟是什麼顏色」，結果貼文快速在網路世界爆紅。國外知名網站《BuzzFeed》做出了網路民調，吸引超過200萬人投票，共有140萬人、約72%支持「白金色」，55萬人、約28%支持「藍黑色」。

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關鍵字：

藍黑白金裙Keir JohnstonGrace Johnston

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