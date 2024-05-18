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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

小英8年／唸稿又不受訪是沒自信？　解密為何限制白玫瑰綻放

▲▼蔡英文接受外媒專訪。（圖／總統府提供）

▲蔡英文任內多半接受外媒專訪。（資料照／總統府提供）

總統蔡英文執政8年任內，推動多項改革，儘管兩岸依舊冷凍，區域緊張情勢攀升，但台灣也逐漸走向國際被世界看見。《ETtoday新聞雲》推出系列報導，盤整過去8年的10大事件，跟讀者回顧並解析對後續的政治影響，同時一起向小英時代告別。

記者陶本和／台北報導

蔡英文2016年上任後，鮮少有機會接受記者訪問，因此有了幾個綽號，好比「讀稿機」、「神隱小英」。這位昔日在國會被封為「立院白玫瑰」的蔡英文像是枯萎一般，不了解她的人，只會以為她害怕受訪，沒有自信對外發言，但真的是這樣嗎？

745天，這是蔡英文最長不接受媒體聯訪的時間，從2020年12月12日，出席「Discovery台灣戰疫全紀錄首映發表記者會」後，除了接受外媒、電視台主播的專訪外，就沒有再接觸媒體；一直到2022年12月27日，她舉行兵役改革記者會，宣布恢復一年義務役，才再次開放記者提問。

還記得2016年蔡英文勝選之夜的演說，她期許民進黨政府是「最會溝通的政府」，但不可諱言的，蔡英文卻也是最少接受媒體訪問，鮮少站上火線做政策辯護的總統。

遙想2000年擔任陸委會主委時的蔡英文，初來乍到立法院，面對國、親兩黨立委問政，她不溫不火的冷靜性格，加上犀利口才、清晰思路答詢，立法院的記者封她「立院白玫瑰」。如今，「立院白玫瑰」宛如枯萎一般。

事實上，這朵「白玫瑰」有她選擇綻放的時間性。每一次安排記者聯訪的前一個晚上，就是總統幕僚最頭痛的時候，蔡英文會問這個時間點受訪的「目的」跟「效益」為何，她不接受無效的訪問，她每一次出來、每一次的發言，都必須是有其用意跟必要性，否則只是在遞減總統上火線談話的效益；因此，幕僚們都得先跟總統來一場激辯，想一套說法來說服總統。

▼蔡英文在沒有選舉的期間，鮮少接受媒體堵訪。（資料照／記者黃國霖攝）

▲▼蔡英文接受媒體訪問。（圖／記者黃國霖攝）

回顧過去8年，蔡英文最常出面受訪跟談話的時間點，大致可以歸納成兩個部分：第一是「政治能量低落」時；第二是「選舉激戰期」。言下之意，當蔡英文支持度維持高點，太平盛世時，她是不會隨意出來受訪的。

首先，「政治能量低落」時刻，在2018年九合一大選民進黨輸到脫褲子後，蔡英文仿效美國白宮的「東廂走廊談話」，推出「總統府迴廊談話」，她會出面就重要的時事議題進行講話，同時接受媒體的提問，並搭配臉書的直播，當時一度累積觀看達到15萬人。

再者「選舉激戰期」，在2019年面對賴清德挑戰的黨內初選，以及2020年總統大選，面對口才犀利、群眾渲染力極強的對手韓國瑜，蔡英文在日常總統行程中，也會安排媒體聯訪。

不過，蔡英文面對訪問極為講究，她不允許自己隨便就走到麥克風前，她的幕僚團隊在時事訪問前，會先針對媒體的可能提問進行預判，並且擬答；幕僚做完初步作業後，會跟蔡英文進行交流，甚至可以說是「激烈辯論」，蔡英文會跟幕僚你來我往的交換意見。

不可否認的是，韓國瑜的口才確實極好，網路即時新聞時代下，韓國瑜開口閉口都是金句，都是新聞標題；相較之下，蔡英文的性格與平淡無奇的回應，在選舉期間絕對落居下風。所以，蔡英文跟幕僚在討論過程中，除了議題主軸要緊扣，他們也會從新聞標題的角度來抓「金句」。

可是，當蔡英文不用選舉，或是政治能量高的時候，就恢復原本神隱的狀態。事實上，這是「總統」跟「總統候選人」，所扮演不同的角色有關。換言之，「總統」必須是穩健的，一言一行都牽動國際與國內政局，所以她必須謹小慎微；而「總統候選人」，在選舉的時候，人民或支持者希望看到的是激情的「個人英雄主義」，所以她必須常常站上第一線。

即便蔡英文在對外的發言上謹小慎微，她也有踢到鐵板的時候。2017年，蔡英文出訪中南美洲友邦，那天早上她在薩爾瓦多跟隨行記者茶敘，下午訪團準備搭機轉往美國舊金山過境，在等專機起飛前，她心情不錯，走到經濟艙跟記者們聊天。

其實，蔡英文當時跟記者聊天的內容很軟性，包括總統在飛機上看了什麼電影，最喜歡哪位外國明星；這時候一位記者隨口跟她抱怨起這趟出訪很辛苦，超過「一例一休」政策的七休一規範，這看似單純對工作的抱怨，蔡英文回了一句「你要去跟你老闆說啊，每次政府都公親變事主」。

蔡英文這個本來是私下跟記者的輕鬆聊天拌嘴，意外躍上媒體版面，隨即在國內掀起軒然大波，尤其激化勞團的憤怒情緒。在這件事情後，蔡英文更是小心應對媒體，後來的出訪，她也鮮少再走到經濟艙跟大家聊天。

蔡英文害怕受訪嗎？她因為沒有自信，所以依賴讀稿機嗎？或許不盡然，她身為國家領導人，一言一行都牽動國家的國內外政局，這是她謹慎性格上，不得不的選擇。有人說，當蔡英文拿掉讀稿機時，白玫瑰就會綻放，沒有羈絆的蔡英文就會回歸，或許她卸任後，可以解開束縛，開一個「總統Podcast」搞不好會很精彩。

▼蔡英文任內多半是接受外媒專訪。（資料照／總統府提供）

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